Дневник предпринимателя: первый раз прогорел, второй – чуть не закрылся, на третий – успех

Что однозначно помогло нам выжить? Конечно же, популяризация своего вида деятельности. К тому времени фингербординг официально был признан спортивной дисциплиной. Уже спустя год после запуска, мы начали сотрудничать с властями и участвовать в профильных мероприятиях. Это позволило привлечь к нам лояльную аудиторию, включая детей, которые только-только задумывались о покупке своего первого скейтборда. А я сам начал вести соревнования по этому виду спорта. Осознание, насколько это помогло моему бизнесу, пришло позднее. Однажды дал возможность поучаствовать в мероприятии одной маленькой девочке, она выступила не очень. Но я все равно ее подбодрил и подарил приз, как самой молодой участнице. Через несколько лет она стала профессионально кататься на скейтборде. Вот из таких мелочей твой бизнес и складывается. Поэтому максимальная популяризация везде, где это в тему.

Когда ты только начинаешь бизнес, то не стоит тратиться на аренду офиса в центре, дорогие обои и кофемашины. Бизнесу сначала надо встать на ноги, "выжить" на этапе старта. Поэтому деньги должны расходоваться только на самое необходимое – старайтесь везде получить минимальную цену. Я совершил эту ошибку. Само производство запустилось достаточно быстро, но дорогой ремонт - позолоченные ручки и обои с вензелями, кустарное оборудование и самое главное – большие траты на аренду столичной недвижимости и обеспечение средних по московскому рынку зарплат в первый год существования проекта, тормозили наши бизнес-процессы. $5 тыс., вложенные в дело, в первый год не окупились.

Предрасположенность к бизнесу обнаружилась у меня еще в детстве. Еще со школы в конце 90-ых годов я начал зарабатывать на продаже компьютерных комплектующих. Но впервые серьезно задумался о полноценном предпринимательстве лишь после института, когда работал наемным сотрудником. В 2008 году я занимался развитием интернет-магазина спортивных товаров, и мы вдруг заметили спрос на фингерборды (уменьшенная копия скейтборда, предназначенная для катания на пальцах и выполнения трюков, идентичных скейтборду, дома – прим.). Клиенты покупали себе скейтборд и, перенимая модное хобби с запада, начали спрашивать про фингерборды. Я понял, что на этом можно сделать деньги. Тогда в России ни у кого не было полноценного производства фингербордов. Это идеальная ниша – бизнес на том, чего еще нет в России. Но с одним условием, если ты видишь, что тема активно и успешно развивается в других странах. Поэтому я решил рискнуть.

Прогорел – не повод остановиться

Когда я снизил стоимость производства, переехав в Московскую область, пришло понимание, что надо разнообразить ассортимент. Появились сопутствующие товары – горные лыжи, классические скейтборды, сноуборды, игрушки. За последние два года у меня было удвоение капитала – 4, 8 и 16 млн рублей. Но между всем этим были серьезные неудачи: на старте едва не прогорел, в период кризиса чуть не закрылся, но на третий раз пришел успех. Так, в 2014 году мне пришлось сократить производство до одного человека, я потерял львиную долю бизнеса. Тогда я научился сам создавать продукцию и даже проектировать оборудование – это позволило мне пережить кризис и оставить бизнес на плаву. Каждая неудача очень многое мне дала в плане опыта. Это не очень приятно, но только так ты становишься на шаг ближе к новому достижению. Иногда ты думаешь, что все потеряно, но, не сделав шаг, не узнаешь. Поэтому я всегда выбираю сделать еще шаг. И так, пока не приду к успеху.

Дизайн – все

Можно производить очень хороший продукт, но если нет красивой приятной упаковки и дизайна, то ничего не получится. Мы первые в нашей отечественной отрасли начали обращать на это внимание: как на разнообразный дизайн тех же скейтов, так и на приятную упаковку – мы первые в России создали специальную картонную упаковку для фингербордов – удобно нести, открывать и приятно дарить. Сегодня у нас более 300 различных дизайнов продукции и можно заказать индивидуальный. Все это влияет на рост продаж.

Видеть грань

В то же время нужно понимать, насколько морально и финансово ты готов тянуть бизнес, пока он не выйдет на самоокупаемость. Без этого никуда. Иллюзии и слепая вера тут не помогут. Кроме того, если начал заниматься бизнесом, чтобы просто заработать – это уже 50% неуспеха. Это банально, но это так: бизнес должен нравиться, идея должна тебя мотивировать, а глаза должны гореть. Когда будут финансовые проблемы, а они будут – вытянет мотивация.

Четкие правила на старте

Касательно работы с сотрудниками, я всегда придерживаюсь четких правил на старте работы. И всем советую так делать. Лучше сразу сказать о каких-то побочных моментах в работе, чтобы не было недопонимания после. У меня сотрудники, когда надо выходят на работу в выходные. Но им комфортно, так как все заранее знают условия, и также в курсе, на что они могут рассчитывать взамен: они получают лояльность, возможность взять отгулы, не оформлять больничные и так далее. Предупреждая о трудностях позже или в момент цейтнота, вы ставите себя в проигрышную позицию.

Уметь делегировать

Расширяя бизнес, как у предпринимателя, у остается все меньше времени заниматься всем. Поэтому в дальнейшем надо учиться делегировать полномочия. А это непросто – кажется, что лучше тебя никто не сделает. Здесь важно нужно научиться доверять своим ключевым партнерам, сотрудникам. Как доверять? Нанимая человека, я смотрю на его работу в течение нескольких месяцев, если все идет отлично – все KPI выполняются, то можно потихоньку отпускать от себя основные процессы. И возвращаться к проверке, к примеру, раз в месяц, а далее раз в квартал.

Отдых равно работа

Предприниматели, в особенности, в малом бизнесе всегда вовлечены в рабочий процесс. Даже во время отпуска. Это правда жизни. Если у тебя бизнес, то ты всегда на связи, но просто по важным вопросам. Я использую это время, чтобы спокойно ознакомиться с тем, что меняется для предпринимателей в России, какие есть меры господдержки и так далее. Например, сейчас в свободное время я тестирую подбор недвижимости на Портале Бизнес-навигатора МСП (онлайн-ресурс, разработанный Корпорацией МСП для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело – прим.) под открытие своего розничного магазина. Через него можно подбирать помещения не только в Москве, Подмосковье, но и в других городах России. А еще можно посчитать, насколько выгодно открывать точку при твоем виде бизнеса и сразу посмотреть людской трафик и можно даже посмотреть ближайших конкурентов рядом. Кроме того, там постоянно обновляется информация по различным мерам поддержки для предпринимателей. Раньше я все это искал в разных местах.

Чем смелее мечта – тем больше маленьких достижений

Кто-то мечтает по-крупному, а я мечтаю смело, но так, чтобы этого можно было реально достигнуть. Сначала я хотел делать лучше фингерборды, потом перешел к скейтбордам, потом к сноубордам. Но все это постепенно. Когда ты мечтаешь, то все равно визуализируешь, как будешь это делать. Поэтому мечтать надо постепенно. Если бы я сразу мечтал о сноубордах, то вряд ли бы сейчас запустил их производство. Зато теперь от сноубордов я перехожу к производству вейкбордов (экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки – прим.). Но в любом случае следуйте за своей мечтой, несмотря ни на что.