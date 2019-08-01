Мыло – лучший сувенир. Как создать горную мыловарню, переехав из Москвы в Красную Поляну

Двенадцать лет назад москвичка Кристина Судеревская впервые попробовала косметику ручной работы. Набор beauty-средств, подаренный сестрой, вдохновил девушку заняться домашним мыловарением. Несмотря на то что первые опыты создания мыла Судеревская считает неудачными, новое хобби переросло в бизнес и в корне изменило ее жизнь: уже через год Кристина переехала из столицы в Красную Поляну и основала бренд "Краснополянская косметика".

Целью предпринимательницы стало создать замену бесполезным сувенирам, которые туристы часто привозят из отпуска. По словам Судеревской, кусок натурального мыла с добавлением горных трав и эфирных масел способен принести намного больше радости, чем стандартные подарки, такие, как магнит на холодильник. Именно поэтому название бренда отсылает к конкретному региону – для предпринимательницы было важно сделать свою продукцию визитной карточкой Красной Поляны.

План сработал: сейчас у Судеревской три фирменных магазина в Краснодарском крае, в которых можно купить более двадцати наименований косметики, сорок сотрудников, многомиллионный оборот. На самоокупаемость бизнес вышел в 2014 году при открытии первого магазина, который находится прямо в сердце Красной Поляны, а именно на Розе Хутор. Выгодному местоположению этой точки продаж Кристина радуется и по сей день –туристический поток создает постоянный спрос на ее продукцию.

По словам предпринимательницы, особый интерес посетителей вызывает открытая производственная зона, организованная прямо в магазине. Здесь любой желающий может понаблюдать за тем, как специалисты "Краснополянской косметики" создают косметические средства. Детали этого процесса вы можете увидеть в нашем фоторепортаже.

В дальнейшем Судеревская планирует создать экологически чистое производство, которое будет работать на солнечных батареях и позволит объединить все процессы под одной крышей. Первые шаги к этому уже сделаны: предпринимательница взяла в аренду участок земли в горах неподалеку от Красной Поляны, высадила лаванду, начала строительство. Кристина надеется, что уже весной ферма начнет работу.