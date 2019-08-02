Путин подписал закон о формировании единого реестра субъектов МСП

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о формировании единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) - получателей поддержки. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает формирование единого реестра на основе сведений о субъектах МСП - получателях поддержки, включаемых в соответствующие реестры органов и организаций. Также определяется перечень поставщиков таких сведений и порядок предоставления информации ФНС России как оператору единого реестра. В настоящее время предусмотрено, что органы власти и организации, осуществляющие поддержку субъектов МСП, ведут самостоятельные реестры субъектов МСП - получателей поддержки.

Кроме того, устанавливается порядок первого размещения сведений, содержащихся в едином реестре субъектов МСП - получателей поддержки. С целью сохранения региональных реестров до создания единого реестра предусматривается поэтапный переход к ведению единого реестра. Реализация предлагаемых законом изменений позволит обеспечить открытый и регулярный доступ к сведениям о поддержке, предоставленной конкретным субъектам МСП, адресность, обоснованность и повышение эффективности ее предоставления, это также позволит оценивать результаты оказания поддержки субъектам МСП и корректировать ее состав и объем, отмечают в правительстве.

Предусматривается, что первое размещение сведений в едином реестре в интернете на официальном сайте ФНС России состоится 20 декабря 2020 года. В этих целях органы власти и организации, осуществляющие поддержку субъектов МСП, в срок до 5 ноября 2020 года представляют в ФНС в форме электронных документов соответствующие сведения в отношении субъектов МСП, решения об оказании поддержки которым приняты за период с 1 января 2019 года по 1 октября 2020 года, и в срок до 5 декабря 2020 года - в отношении субъектов МСП, решения об оказании поддержки которым приняты за период с 1 октября 2020 года по 1 декабря 2020 года.

К сведениям, которые будут включатся в реестр, относятся: наименование юрлица, ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН субъекта МСП, которому предоставлена поддержка; наименование и ИНН предоставивших поддержку федерального органа госвласти или органа исполнительной власти региона, органа местного самоуправления, корпорации развития малого и среднего предпринимательства, ее дочернего общества, организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов МСП; дата принятия решения о предоставлении или прекращении оказания поддержки; вид, форма и размер предоставленной поддержки; срок оказания поддержки; информация о наличии нарушения порядка и условий предоставления поддержки, в том числе о нецелевом использовании средств поддержки.