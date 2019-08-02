Путин подписал закон о поддержке экспортной деятельности субъектов МСП

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на развитие системы поддержки экспортной деятельности малых и средних предприятий. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

В рамках программы поддержки МСП в целях стимулирования и вовлечения субъектов МСП в экспортную деятельность, содействия выходу субъектов МСП на иностранные рынки товаров, услуг и технологий, содействия повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности экспортно ориентированных субъектов МСП законом предусмотрено создание и развитие центров координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (центров поддержки экспорта).

Центрами поддержки экспорта оказывается ряд услуг (в том числе организация выставок и бизнес-миссий), результатом которых является заключение субъектами МСП экспортных контрактов.

Средства федерального бюджета распределяются Минэкономразвития в виде субсидий бюджетам субъектов Федерации при условии софинансирования расходных обязательств на реализацию мероприятий региональных программ поддержки и развития МСП (в том числе на создание и развитие центров поддержки экспорта). В соответствии с федеральным проектом "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" АО "Российский экспортный центр" определяется агентом правительства РФ по субсидии региональным бюджетам на создание и развитие центров поддержки экспорта.

Главным распорядителем бюджетных средств остается Минэкономразвития России, при этом АО "Российский экспортный центр" на основании соглашений с субъектами Федерации о предоставлении субсидии контролирует целевое расходование средств федерального бюджета. Кроме того, АО "Российский экспортный центр" наделяется полномочиями по оценке соответствия центров поддержки экспорта требованиям, установленным МЭР РФ. АО "Российской экспортный центр" будет оценивать соблюдение центрами поддержки экспорта требований, устанавливаемых в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса. Также среди полномочий АО "Российский экспортный центр" - разработка методических рекомендаций по вопросам внешнеэкономической деятельности субъектов МСП с учетом предложений некоммерческих организаций.

Принятие закона будет способствовать дальнейшему развитию системы поддержки экспортной деятельности малых и средних предприятий с использованием инфраструктуры центров поддержки экспорта, повышению качества оказываемых услуг и предоставлению государственной поддержки для субъектов МСП - экспортеров, говорится в пояснительной записке к документу.