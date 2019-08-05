Персональный онлайн-сервис для предпринимателей появился в Москве

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Персональная онлайн-программа, оценивающая знания предпринимателей и рекомендующая актуальные обучающие мероприятия и спецпроекты, появилась в столице. Об этом в понедельник сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Новый онлайн-сервис для московских предпринимателей под названием "Индивидуальная траектория развития" (ИТР) разработали в ГБУ "Малый бизнес Москвы". Он доступен в личном кабинете на портале mbm.ru", - говорится в сообщении.

Отмечается, что программа позволит пользователям сервиса оценить свою компетентность и создать персональный план получения недостающих знаний и навыков для открытия собственного бизнеса. Сначала сервис предлагает пройти тестирование на определение уровня профессиональных и личностных навыков и установить актуальную для предпринимателя бизнес-цель, после чего ИТР рекомендует пользователю необходимые для него онлайн-курсы и спецпроекты.

По мнению заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, постоянное обучение и развитие позволяет бизнесменам быть успешными. "Чтобы быть успешными, предпринимателям нужно постоянно совершенствовать свои компетенции. Город предлагает бизнесу множество программ для комплексного обучения. Сориентироваться в них и выбрать самые полезные для себя поможет новый персонализированный сервис. Он довольно гибкий. Индивидуальный план обучения можно корректировать, например, по результатам промежуточных тестов", - отметила Сергунина.

Онлайн-программа рассчитана как на опытных предпринимателей, так и на тех, кто только пробует себя в бизнесе. Начинающим предпринимателям ИТР рекомендует пройти бесплатное обучение в "Стартап-школе МБМ".

Mbm.ru - проект государственного бюджетного учреждения "Малый бизнес Москвы", подведомственного столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. Учреждение занимается консультационной и образовательной поддержкой столичных предпринимателей. На сайте представлено более 10 бесплатных сервисов, которые позволяют получить необходимую информацию или услуги.