Эксперты: единый список документов упростит доступ малого бизнеса к закупкам госкомпаний

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Правительство РФ в июле внесло в Госдуму поправки об исчерпывающем перечне документов, которые госкомпании вправе требовать от малых и средних предприятий (МСП) для допуска к своим закупкам. Инициатива призвана устранить административные барьеры и облегчить для бизнеса доступ к заказу крупнейших компаний. По мнению опрошенных ТАСС экспертов и предпринимателей, стандартизация бумаг сделает закупки госкомпаний более конкурентными и доступными для малого бизнеса. Максимальное упрощение входа на рынок госзаказа будет особенно актуально для самозанятых.

Устранение барьеров

В соответствии с действующим законом, требования к оформлению заявки на участие в закупках устанавливает заказчик, при этом у разных заказчиков они существенно отличаются даже применительно к одинаковым товарам, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства. "К тому же зачастую запрашивается избыточное количество документов. И предприниматели просто не успевают все справки, сертификаты, выписки подготовить. Это, безусловно, снижает количество участников. А если говорить прямо - это просто барьер для предпринимателей, чтобы ограничивать конкуренцию", - подчеркнул Медведев. Он отметил, что правительственные поправки должны упростить доступ малого и среднего бизнеса к закупкам компаний с госучастием.

Закупки госкомпаний и госкорпораций регулирует федеральный закон №223. Он обязывает их отводить малому и среднему бизнесу 18% своего годового заказа, причем 15% закупок должны разыгрываться на прямых торгах без участия крупных компаний. С 2020 года эти квоты увеличатся до 20% и 18% соответственно. Для малого бизнеса предусмотрены и другие льготы, например, меньший размер обеспечения заявок и ограничение максимального срока оплаты по договору 30 днями с даты подписания акта приемки. Этот срок планируется сократить до 15 дней. Увеличение закупок у небольших компаний - одна из целей нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". К 2024 году они должны вырасти до 5 трлн рублей с 3,26 трлн рублей в 2018 году. К закупкам госкомпаний подключат и самозанятых, а также распространят на них все льготы, причитающиеся МСП. Соответствующий законопроект разработал Минфин.

Эксперты и бизнес в целом положительно оценивают унификацию перечня документов для участия МСП в закупках. В Минэкономразвития отметили, что это позволит исключить произвольное установление заказчиками требований к составу и содержанию заявок МСП, и, как следствие, пресечь манипуляции поставщиков, а также снизить административно-финансовую нагрузку на МСП.

"Исчерпывающий конкретный перечень документов, которые компании с госучастием вправе требовать у МСП, положительно скажется на конкурентной среде, упростит доступ и будет являться важной гарантией участия в госзакупках субъектов МСП", - считает президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин. При этом он подчеркивает необходимость строго придерживаться данного перечня и "не изобретать узкоспециализированных требований". Это позволит соблюсти баланс интересов и минимизировать злоупотребления правами участника закупки, а с другой стороны - не допускать недобросовестный бизнес к закупкам.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов называет инициативу о сокращении документации хорошей, но не исключает, что новую норму можно будет обойти. "Одна из основных проблем нашего законодательства заключается в том, что многие законы не имеют прямого действия. Они декларируют благие цели, а конкретику оставляют за ведомственными актами. В новом законопроекте про ведомственные письма не сказано ничего, и в этом заключается риск "расползания" исчерпывающего списка", - пояснил он.

Первый вице-президент бизнес-объединения "Опора России" Владислав Корочкин отметил важность сокращения списка требуемых у поставщиков документов, особенно в части бумаг, которые есть в государственных базах. Так у заказчиков будет меньше поводов придираться к формальностям, подчеркнул он. Корочкин также обратил внимание на необходимость исключить со стороны госкомпаний возможность формулировать конкурсное задание специально под аффилированного поставщика, чтобы изначально не допускать до участия другие компании.

Меньше бумаг для бизнеса

Сами предприниматели видят в утверждении исчерпывающего перечня документов плюсы для бизнеса, но с оговоркой, что закупочный процесс потребует дальнейшего совершенствования. "Унификация документов может расширить возможности для участия субъектов малого и среднего предпринимательства [в закупках]", - считает гендиректор компании-поставщика оборудования в области альтернативной энергетики ПСК "Волга Инжиниринг" Иван Ситников. В частности, эта инициатива сократит затраты бизнеса на подготовку и оформление заявок, отметил он. В то же время предприниматель обратил внимание на риски того, что упрощение доступа к закупкам может сыграть на руку непрофессиональным поставщикам, которые будут стремиться обойти добросовестных предпринимателей за счет демпинга.

Гендиректор компании по производству дозиметров для замера радиоактивного излучения "СофтЭксперт" Надежда Решетова считает, что сокращение документации существенно не скажется на упрощении доступа МСП к госзакупкам, если сами госкомпании не будут в этом заинтересованы. Последние при желании смогут сформировать конкурсное задание так, чтобы отсечь часть претендентов на этапе подачи заявок, уверена она. "Государство старается облегчить объем документальной нагрузки, но госкорпорации хотят обезопасить себя от недобросовестных поставщиков [еще на этапе подачи заявок], потому что доказать недобросовестность поставщика [после его допуска к конкурсу] процедурно достаточно сложно", - отмечает она.

Если в результате демпинга цен побеждает поставщик, предложивший минимальную цену, и при этом он поставляет товар низкого качества, но формально соответствующий критериям, то заказчик не может отказаться от этого товара, и ему остается только доказывать недобросовестность поставщика через суд, объяснила Решетова.

"Утверждение [исчерпывающего перечня] документов, с одной стороны, упростит ситуацию [с доступностью закупок для МСП], с другой стороны, я не могу сказать, что она кардинально улучшится", - согласна с Решетовой совладелица подмосковной компании "АэроГеоСистемс", занимающейся геодезическими и кадастровыми работами, а также аэросъемкой, Светлана Смирнова.

"Ростех" поддерживает концепцию законопроекта, но в то же время считает необходимым его доработку. В госкорпорации обращают внимание, что прописанный в законопроекте перечень документации не предусматривает включение в состав заявки сведений, подтверждающих квалификацию участника, что ставит в неравное положение добросовестный бизнес. В связи с этим в "Ростехе" разделяют опасения предпринимателей о том, что побеждать в конкурсе за счет демпинга цен смогут неквалифицированные компании, в результате чего качество поставляемой продукции и услуг может снизиться.

Торговые площадки также выступают за сокращение документации для МСП. Гендиректор электронной торговой площадки "РТС-тендер" Владимир Лишенков констатирует, что на сегодняшний день каждая компания с госучастием требует к заявке разный перечень документов. Руководитель площадки "Сбербанк-АСТ" Николай Андреев замечает, что сокращение перечня документов уменьшит траты МСП на этапе подачи заявок, поскольку позволит формировать единый шаблонный пакет документов, а также в целом упростит и ускорит процедуру.

За закупками - к самозанятым

В июле 2019 года Минфин России подготовил законопроект о распространении на самозанятых льгот МСП при участии в закупках. Физические лица, в том числе официально зарегистрированные самозанятые, и сейчас могут участвовать в закупках госкомпаний. Однако самозанятые не допускаются до прямых торгов между МСП в рамках 15% квоты. Законопроект Минфина устраняет это ограничение. В министерстве отметили, что инициатива обеспечит самозанятым благоприятные условия деятельности. Помимо доступа к закупкам наравне с МСП, с 2020 года такие граждане получат и другие льготы малого бизнеса, в частности возможность брать кредиты по ставке не выше 8,5%.

Налоговый режим для самозанятых сейчас действует в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане, а со следующего года его смогут ввести на своей территории все субъекты РФ. Самозанятыми считаются те, кто оказывает услуги физическим лицам и компаниям без привлечения наемных работников, и чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей. Поэтому размер доступных для них закупок может быть ограничен.

Максимальное упрощение процедуры участия в закупках и сокращение требуемых бумаг является ключевой мерой для входа самозанятых на рынок госзаказа, подчеркивает самозанятая и правовой аналитик Дарья Мартынова. "Вопрос доступа к закупкам самый сложный, ведь процесс участие в закупках финансово затратный, сложный с точки зрения подготовки документов и требует знаний", - говорит она. Сама Мартынова как самозанятая работает графическим дизайнером. Она полагает, что, если те из самозанятых, которые производят товары, вряд ли смогут удовлетворить потребности крупных предприятий, то квалифицированные специалисты и работники творческих профессий могут найти свою нишу в госзакупках. "Возможность участия самозанятых в закупках это неплохо. В первую очередь, это касается тех, кто предоставляет услуги - фото-, видеосъемка, дизайн, IT. Однако пока не до конца понятна схема участия в закупках, будут ли ограничения по сумме закупок (исходя из предельного годового дохода в 2,4 млн рублей - прим. ТАСС), поблажки в плане банковских гарантий и подготовки пакета документов", - пояснила она.

Глава ТПП Катырин уверен, что допускать самозанятых к закупкам госкомпаний можно, но только четко понимая их производственные возможности и практический опыт. Он отметил, что разработать критерии участия самозанятых в закупках, в том числе в части требуемых документов, еще только предстоит, "что вызывает вопросы относительно финансовых ресурсов для обеспечения своих заявок, а также материально-технических ресурсов для своевременного и качественного исполнения госконтрактов".

Представители "Единой электронной торговой площадки" (ЕЭТП, крупнейший оператор электронных торгов) утверждают, что в целом процесс участия физлиц в закупках госкомпаний несложен: необходимо получить электронную подпись и пройти аккредитацию на электронной площадке, для чего нужна лишь копия паспорта. Гендиректор ЕЭТП Антон Емельянов видит в самозанятых резерв для увеличения участников торгов. Вопрос обеспечения исполнения контракта при участии в закупках самозанятых может оказаться и вовсе неактуальным. Представитель ЕЭТП напомнил, что по небольшим закупкам в пределах 5 млн рублей обеспечение не требуется. В Промсвязьбанке ТАСС заявили, что при участии самозанятых в закупках кредитная организация готова предоставлять им электронные банковские гарантии - процентные ставки в этом случае будут идентичным ставкам для юридических лиц.

В РЖД считают, что участие самозанятых в закупках будет способствовать развитию конкуренции и экономической эффективности закупок. Госкомпания "Автодор" считает необходимым провести исследование и установить виды товаров и услуг, закупки которых могут проводиться у самозанятых, так как специфика деятельности "Автодора" "не позволяет выделить объемы работ, которые могут быть выполнены только самозанятыми".