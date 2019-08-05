Налоговый режим для самозанятых планируют ввести в Смоленской области с 2020 года

ТАСС, 5 августа. Власти Смоленской области планируют с 2020 года ввести в регионе специальный налоговый режим и зарегистрировать около 16 тыс. самозанятых до конца 2024 года. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Администрацией Смоленской области инициировано вхождение региона с 2020 года в эксперимент по налогу для самозанятых. Ожидается, что реализуемые в рамках регионального проекта меры поддержки окажут влияние на достижение таких показателей, как увеличение численности занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Смоленской области не менее чем на 21 тыс. человек, а также с учетом введения на территории региона нового налогового режима число самозанятых граждан достигнет 16 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Сейчас жители Смоленской области могут самостоятельно зарегистрироваться через приложение "Мой налог", однако о массовой регистрации речи пока не идет, уточнили в пресс-службе правительства региона. Согласно паспорту регионального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в Смоленской области", который входит в нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в 2020 году планируется зарегистрировать 4 тыс. самозанятых.

Реализация регионального проекта не предусматривает федерального или областного финансирования. Как отметили в пресс-службе правительства Смоленской области, количество субъектов малого и среднего бизнеса будет увеличиваться благодаря снижению административной и налоговой нагрузки. В частности, в регионе предусмотрена льгота по арендной плате в форме понижающего коэффициента для предпринимателей, осуществляющих приоритетные виды деятельности, таких как переработка и хранение сельскохозяйственной продукции, деревообработка, высокотехнологичные обрабатывающие производства, имеющие экспортный потенциал. Кроме того, разработан проект нового нормативно-правового акта, который учитывает льготы по арендной плате для объектов имущества, требующих капитального ремонта и реконструкции.

По данным департамента инвестиционного развития Смоленской области, на конец 2018 года в регионе более 40 тыс. объектов МСП. Большая часть задействована в торговле, обрабатывающих производствах, строительстве, сельском и лесном хозяйствах. В 2020 году планируется увеличить количество малых и средних компаний на 3,3 тыс., уточнили в пресс-службе.

Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Граждане России, осуществляющие профессиональную деятельность без привлечения наемных работников, могут получить статус налогоплательщика и отчислять от 4% до 6% от суммы своего дохода через мобильное приложение "Мой налог". Как сообщал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, все регионы РФ с 2020 года могут получить право вводить специальный налоговый режим для самозанятых.

Национальный проект

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.