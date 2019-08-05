Малый и средний бизнес Москвы в I квартале получил треть кредитов от общего объема по РФ

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Кредитование малого и среднего бизнеса в России в I квартале 2019 года выросло на 10,2% к аналогичному периоду прошлого года. Объем средств, выданных в Москве, достиг 430 млрд рублей, и это почти треть от всего объема по стране, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития города.

"В первом квартале 2019 года объемы кредитования малых и средних предприятий (МСП) выросли на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,6 трлн рублей. Из них 430,3 млрд рублей (28%) было выдано в Москве", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на исследование Фонда содействия кредитования малого бизнеса Москвы.

Уточняется, что в I квартале 2019 года в целом по России выдано 1,54 трлн рублей кредитных средств против 1,4 млрд рублей в I квартале прошлого года.

Российские банки, входящие в топ-30, увеличили объем кредитования МСП за январь - март текущего года на 21,7%.

Пресс-служба напоминает, что для снижения кредитных рисков финансирования проектов МСП существует механизм предоставления гарантий.

"Сегодня в Москве более 828 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. В столице сконцентрировано свыше 13% трудящихся в этом сегменте. Мы нацелены на прирост числа субъектов МСП, <...> и наша задача - упростить получение ими кредитов на льготных условиях. За первые шесть месяцев текущего года Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы помог предпринимателям получить более 10 млрд рублей кредитов", - цитирует пресс-служба главу департамента Алексея Фурсина.