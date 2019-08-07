На Кубани запустили новую программу грантовой поддержки начинающих фермеров по нацпроекту

КРАСНОДАР, 7 августа. /ТАСС/. Начинающим фермерам в Краснодарском крае выделят гранты в рамках новой программы "Агростартап" для реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Это позволит увеличить объемы производства в секторе малого бизнеса, сообщил ТАСС глава региона Вениамин Кондратьев.

Поддержка малых форм предпринимательства является одной из основных тенденций развития агропромышленного сектора экономики на Кубани.

"В рамках реализации нацпроекта ["Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"] заработала новая программа "Агростартап". Начинающие фермеры-участники программы могут претендовать на получение гранта. Мы поддерживаем тех, кто хочет работать на своей земле, заниматься садоводством и тепличным овощеводством, создавать животноводческие фермы, открывать линии по переработке натуральных продуктов. Результаты этой работы приносят свои плоды - растут объемы производства: за полгода малые формы хозяйствования произвели продукцию на сумму почти 37 млрд рублей", - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что в соответствии с новой программой начинающие фермеры смогут получать до 3 млн рублей на развитие своего хозяйства или до 4 млн рублей, если фермерское хозяйство состоит в кооперативе. "Это та, форма, на которую мы делаем ставку. Именно кооперация, объединение усилий позволит крестьянам быть более устойчивыми и конкурентоспособными на рынке. Знаю, что не всегда просто решиться и сделать первый шаг в развитии собственного дела, поэтому так важна финансовая поддержка государства, которую мы будем только наращивать", - резюмировал губернатор Краснодарского края.

По его словам, в регионе давно существует практика оказания гранитовой поддержки фермерам и сельхозкооперативам, только в 2019 году на эти цели по разным краевым программам выделено более 900 млн рублей. Такие методы способствуют в том числе росту количества сельскохозяйственных кооперативов, за последние два года на Кубани создано уже более 60 новых кооперативов. Всего из краевого и федерального бюджетов на Кубани ежегодно выделяется более 1,5 млрд рублей на поддержку фермерского сектора, сельхозкооперативов и личных подсобных хозяйств.

В рамках реализации нацпроектов на Кубани уже в 2019 году планируется вовлечь не менее 200 представителей малого и среднего бизнеса в сельскохозяйственную деятельность. Число новых сельскохозяйственных потребительских кооперативов, включая личные подсобные хозяйства и крестьянско-фермерские, должно составить не менее 132.

О нацпроекте

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе, их необходимо добиться до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.