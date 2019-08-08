Москва ввела новые льготы для работающего по франшизе бизнеса

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Московские предприниматели, работающие по франшизе, смогут компенсировать до 35% расходов на приобретение оборудования. Решение о введении новых субсидий в размере до 1 млн рублей утвердило столичное правительство, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"Субъекты малого и среднего бизнеса, осуществляющие предпринимательскую деятельность по договору коммерческой концессии (франчайзинга), могут компенсировать часть затрат на приобретение оборудования. Максимальный размер субсидии составляет 1 млн руб.", - говорится в сообщении.

Субсидия позволит компаниям покрыть 25% расходов по договору лизинга иностранного оборудования и 35% - отечественного. Приобретая оборудование за счет собственных средств, столичные предприниматели могут компенсировать до четверти от его стоимости.

Кроме того, работающим по франшизе предпринимателям возместят проценты по кредитам: до 7,25%, в пределах ключевой ставки ЦБ, при приобретении иностранного оборудования и до 12,25% - отечественного. Субсидия предоставляется единожды для открытия нового предприятия.

"Расширение субсидиарных мер поддержки позволит стимулировать москвичей к созданию и развитию франчайзинг-бизнесов, от этого Москва только выиграет, получив дополнительные рабочие места и рост доходной базы бюджета", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Алексея Фурсина. Он отметил, что востребованность франшиз растет год от года. Так, в 2018 году столичный рынок франшиз вырос на 19% и сегодня охватывает порядка 11,5 тыс. объектов.

По данным Российской ассоциации франчайзинга, сегодня в Москве действуют свыше 500 брендов франшиз, в столичных франчайзинговых компаниях трудоустроены около 220 тыс. человек - почти 40% от занятых в этой сфере в России. Франчайзинг представлен в таких сферах, как медицина, образование, общественное питание, развлечения, путешествия и спорт, бытовое обслуживание, торговля и т. д.