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Корпорация МСП помогла производителю контейнеров "Инжер" привлечь льготное финансирование

Полученные от банка 20 млн рублей компания направила на приобретение материалов, сырья и комплектующих

ТАСС, 8 августа. Компания по производству конвейеров "Инжер" из Набережных Челнов привлекла кредитную линию в банке "Ак Барс" (Татарстан) объемом до 20 млн рублей по ставке 8,5% в рамках программы льготного кредитования малых и средних предприятий (МСП), сообщила в четверг пресс-служба Корпорации МСП.

"Финансирование предоставлено при обеспечении Корпорации МСП в виде гарантии. Средства направлены на приобретение материалов, сырья, комплектующих", - говорится в сообщении.

"Инжер" производит промышленные конвейеры и конвейерные системы для автомобильных заводов, машиностроения, химических и сельскохозяйственных производств. Сейчас компания развивает производство оборудования для автоматизированных складов и паркингов. Среди постоянных клиентов компании - "КамАЗ", альянс Renault-Nissan-АвтоВАЗ, Mercedes-Benz, Magna, "Ивеко-АМТ", Петербургский тракторный завод.

Малые и средние предприятия Татарстана по состоянию на начало августа получили финансовую поддержку Корпорации МСП в размере 13,39 млрд рублей, что позволило предпринимателям привлечь 16,33 млрд рублей.

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