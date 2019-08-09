Более 300 малых и средних бизнесменов получат поддержку из бюджета Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 августа. /ТАСС/. Власти Нижегородской области выделят муниципалитетам региона 96 млн рублей на развитие предпринимательства, поддержку получат около 300 представителей малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил в пятницу губернатор региона Глеб Никитин.

"По предварительным оценкам экспертов, в конечном счете государственной поддержкой смогут воспользоваться более 300 предпринимателей из районов области, что позволит создать около 500 новых рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса. На региональном уровне мы приняли решение увеличить господдержку малого и среднего бизнеса. Новые меры станут дополнением к мероприятиям нацпроекта "Малое и среднее предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - сказал Никитин в ходе поездки в Ветлужский район Нижегородской области.

По его словам, муниципалитеты получат 96 млн рублей в рамках финансирования местных программ развития предпринимательства.

Как сообщило Министерство промышленности Нижегородской области, предприниматели получат субсидии по итогам конкурсного отбора, который будет объявлен в сентябре 2019 года. Размер одной субсидии будет составлять от 300 тыс. рублей до 30 млн рублей.

"В этом году мы провели опрос предпринимателей во всех районах Нижегородской области и составили рейтинг муниципалитетов по развитию предпринимательства. Как правило, самые низкие оценки работе власти дали предприниматели из тех районов, где и экономические показатели не на высоте. Это не случайное совпадение, мы проанализировали ситуацию. В отстающих муниципалитетах практически отсутствует инфраструктура поддержки бизнеса, плохо работают районные программы развития предпринимательства", - также отметил Никитин.