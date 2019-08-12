Опрос: экспорт продукции планируют начать 12% российских малых и средних компаний

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Специалисты Аналитического центра НАФИ провели исследование (имеется в распоряжении ТАСС), которое показало, что экспортную деятельность в настоящее время ведут 7% российских малых и средних предприятий (МСП), а начать ее планируют 12%.

Опрос проводился в июне 2019 года среди 500 руководящих сотрудников МСП и индивидуальных предпринимателей в восьми федеральных округах. "7% предприятий малого и среднего бизнеса в России занимаются экспортом, - говорится в результатах исследования. - Каждая 10-ая организация малого и среднего бизнеса (12%) пока не осуществляет экспорт в другие страны, но планирует заняться этим".

Чаще всего экспортом занимаются средние предприятия (14%). В конкуренции с зарубежными компаниями наиболее уверенно себя чувствуют российские предприятия, занимающиеся обрабатывающим производством, отмечается в исследовании. Именно обрабатывающие производства чаще других хотят начать экспорт своей продукции (30%).

Рост заинтересованности иностранных клиентов к их продукции и услугам отмечают 12% предпринимателей, 48% считают, что интерес иностранцев остается на прежнем уровне, 9% говорят, что он снижается. Более половины (59%) считают, что продукция их компании может конкурировать на российском рынке с импортными аналогами (чаще такого мнения придерживаются представители обрабатывающих производств - 75%), 26% полагают, что их товары проигрывают в сравнении с зарубежными.

Гендиректор НАФИ Тимур Аймалетдинов отметил слабое участие российских МСП в системе международных торговых отношений. "На первый взгляд, основной причиной кажутся вводимые в отношении России экономические санкции и связанные с ними ограничения импорта российской продукции. С другой стороны, показательны ответы на вопрос об оценке бизнесом интереса зарубежных клиентов к своей продукции - каждый третий (31%) затрудняется на него ответить", - сказал он.

Многие МСП сейчас не задумываются над выходом на зарубежные рынки, либо не знают, как организовать экспорт продукции или не понимают ее востребованности в других странах, добавил Аймалетдинов. "В то же время одним из наиболее серьезных барьеров ведения бизнеса предприниматели продолжают называть сужение рынков сбыта и рост конкуренции за потребителя", - рассказал он, отметив, что именно внешние рынки могут стать новым драйвером развития МСП в России.