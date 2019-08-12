Опрос: малый бизнес в регионах с высокой деловой активностью реже обращается за кредитами

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Потребность в заемных ресурсах по итогам II квартала 2019 года оказалась ниже у малых и средних предприятий (МСП) в регионах с высокой деловой активностью. Такие выводы содержатся в исследовании индекса деловой активности (индекс RSBI) Промсвязьбанка, бизнес-объединения "Опора России" и компании Magram Market Research, опубликованном в понедельник.

Опрос проводился среди 2300 владельцев и руководителей МСП в 23 регионах России. Согласно его результатам, в целом по стране спрос на кредиты во II квартале составил 19%. Выше среднероссийского спрос на заемные ресурсы зафиксирован в 13 регионах.

"В регионах с высокой деловой активностью ситуация в экономике развивается неплохо, и кредитные ресурсы малому бизнесу просто не нужны. Роста оборота и прибыли вполне хватает для обеспечения инвестиций, закупок и ведения текущей деятельности", - комментирует результаты исследования руководитель блока малого и среднего бизнеса Промсвязьбанка Константин Басманов, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, кредиты - это относительно дорогой ресурс и, как правило, благополучный бизнес использует их минимально. Поэтому "в регионах с низкой деловой активностью кредиты используются как один из источников для поддержки бизнеса", указывает Басманов.

Больше всего за кредитами во втором квартале обращались предприниматели Удмуртии и Кировской области (29%), Пермского края и Московской области (по 26%). Наименьший спрос на кредиты показали МСП в Нижегородской области (4%), республиках Башкортостан (8%) и Татарстан (13%).

Доля отказов в получении кредитов в среднем по России составила 41%. Выше всего она в Ростовской области (58%), Забайкальском крае (57%) и Удмуртии (55%), наименьшая - в Нижегородской области (0%), Республике Башкортостан (13%), Ярославской (17%) и Свердловской областях (16%).