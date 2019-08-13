Корпорация МСП ввела для малого бизнеса новые льготы по лизингу

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Лизинг оборудования без авансового платежа с августа 2019 года стал доступен малым и средним предприятиям (МСП) в рамках нового продукта Корпорации МСП, сообщила во вторник пресс-служба Корпорации.

"Корпорация МСП совместно с региональными гарантийными организациями (РГО) запустила новый лизинговый продукт, предполагающий отсутствие авансового платежа по договорам лизинга", - говорится в сообщении.

Сейчас продукт доступен во всех региональных лизинговых компаниях корпорации - в Татарстане, Ярославской области, Якутии и Башкортостане.

Оформить лизинг без авансового платежа могут предприятия, имеющие поручительства РГО, обеспечивающие исполнение договора не менее чем на 30%. Размер финансирования составляет от 5 до 50 млн рублей сроком до пяти лет.

Возможность не платить аванс по договору лизинга является уникальным условием на рынке, отметили в Корпорации МСП. При этом минимальный размер аванса в лизинговых компаниях составляет на сегодняшний день 25-35%.