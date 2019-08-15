Региональные чиновники пройдут обучение по повышению качества услуг для малого бизнеса

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Образовательная программа для региональных чиновников по повышению качества госуслуг для малого и среднего бизнеса начнется осенью в Москве в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщила в четверг пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"В середине сентября в Москве стартует образовательная программа для представителей региональных органов исполнительной власти (РОИВ), органов местного самоуправления (ОМСУ) и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, которая подготовит 179 профессиональных команд из 45 регионов РФ", - цитирует пресс-служба руководителя департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Милену Арсланову.

До конца 2019 года очную программу обучения на базе университета "Синергия" пройдут 400 человек. Программа будет состоять из четырех модулей продолжительностью не менее трех дней. Участники разработают свои проекты, направленные на развитие практик поддержки предпринимательства. Еще 1600 человек пройдут обучение дистанционно. До конца года в каждом регионе-участнике будут сформированы от четырех до шести команд.

"Синергия" победила в конкурсах Минэкономразвития на обучение региональных чиновников и проведение с сентября до конца 2019 года информационной кампании по популяризации предпринимательства в рамках нацпроекта МСП. PR-кампания по улучшению имиджа предпринимательства охватит ключевые СМИ, интернет и социальные сети.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" начал реализовываться с 2019 года. Одними из главных его целевых показателей являются увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - на 5,8 млн человек до 25 млн человек к 2024 году.