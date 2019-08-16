Объем выручки малых предприятий в России вырос за год на 25%

КУРГАН, 16 августа. /ТАСС/. Объем выручки малых предприятий в России вырос на 25% за последний год. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"Объем выручки этих малых предприятий увеличился за последний год на 25%. Это значительный объем. Здесь ни о каком сокращении количества или доли малого предпринимательства в общем объеме предпринимателей неправильно вести речь", - отметил Силуанов.

Первый вице-премьер подчеркнул, что сокращение числа МСП связано с тем, что ряд этих предприятий переходит в разряд более крупных.

"Действительно, если посмотреть по перечню малых и средних предпринимателей, которые зарегистрированы в реестре малого и среднего предпринимательства, происходит небольшое сокращение. С чем это связано? Целый ряд малых и средних предпринимателей переходят в разряд более крупных предпринимателей. Таких за последний год было 3 тыс. предприятий", - сказал Силуанов.

Кроме того, по словам первого вице-премьера, не все малые предприятия, продолжая свою деятельность, сдают информацию в налоговую службу. В связи с этим их количество в реестре МСП могло сократиться.

В начале августа Институт экономики роста им. Столыпина, опираясь на данные реестра малых и средних предприятий, сообщил, что по итогам первого полугодия 2019 года количество работников МСП сократилось на 1,6% год к году, а количество малых и средних предприятий - на 7-8% год к году.