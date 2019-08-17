Собянин: поступления в бюджет Москвы от малого и среднего бизнеса выросли на 46%

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Предприятия малого и среднего бизнеса в 2018 году пополнили бюджет Москвы на 473 млрд рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2016 году, сообщил мэр Сергей Собянин в субботу на своем сайте.

"За последние три года общий объем налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджет города Москвы увеличился на 46% и составил более 473 млрд рублей", - написал он.

Отмечается, что росту малого бизнеса способствует введенная несколько лет назад система упрощенного налогообложения, которая предполагает покупку предпринимателями специальных патентов на ведение бизнеса. По словам мэра, с 2014 года количество выданных патентов для малого бизнеса выросло почти в пять раз - с 18,3 тыс. до 86,7 тыс. В сфере малого предпринимательства столицы заняты около 2 млн человек.

По мнению градоначальника, рост малого бизнеса вызван, в том числе, тем, что в Москве создана необходимая для него инфраструктура: небольшие офисы, склады, места в торговых центрах, коворкинги, технопарки и пространства для креативных индустрий. Еще одним фактором, по его мнению, является дешевизна интернет-сети в столице. Кроме того, для малого бизнеса существует комплекс мер господдержки.

"Выросло новое поколение москвичей, для которых бизнес является таким же естественным жизненным выбором, как работа на заводе для их отцов и дедов", - добавил Собянин.