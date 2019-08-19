Образовательные курсы по закупкам для предпринимателей запустили в Москве

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. "Летняя школа поставщика" для предпринимателей, участвующих в городских закупках, запускает свою работу с 20 августа. На бесплатных образовательных курсах бизнесу расскажут об особенностях работы на рынке закупок, а отдельный практикум будет посвящен работе на портале поставщиков, сообщили ТАСС в департаменте Москвы по конкурентной политике.

"Летняя школа поставщика" - это серия образовательных курсов по закупкам для компаний-поставщиков и предпринимателей, она проходит уже второй год. Первый из трех потоков стартует с этой недели - 20 августа. На занятиях расскажут об уже вступивших в силу и еще готовящихся нововведениях контрактного законодательства ", - отметили в департаменте.

С участниками обсудят вопросы обжалования и судебной практики, причины включения в реестр недобросовестных поставщиков, а также особенности формирования заявки для участия в закупках и их финансовом обеспечении. Образовательные мероприятия пройдут в центре информационных технологий "Умный город" на ВДНХ. В качестве тренеров выступят представители профильных структур Москвы, электронных площадок и эксперты.

"В общей сложности планируется три обучающие смены - 20-21 августа, 27-28 августа и 3-4 сентября. В департаменте ожидают, что в обучении примут участие больше 500 предпринимателей", - добавили в департаменте.

Формирование профессионального сообщества

Глава департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев отметил, что образовательные мероприятия призваны не только повысить профессиональные навыки поставщиков, но и создать профильное сообщество, которое будет влиять на развитие системы закупок.

"На таких мероприятиях формируется профессиональное сообщество, что имеет особую ценность для развития закупочной системы. Все предложения, которые будут высказаны в ходе обучения, будут внимательным образом изучены и учтены в ходе обновлений системы портала поставщиков", - пояснил Дегтев, добавив, что особое внимание будет уделено работе с порталом.

Больше знаешь - больше получаешь

По словам самих городских заказчиков, портал позволяет в удобном режиме отслеживать работу по контрактам и проверять данные поставщиков.

"На портале есть полноценная информация о поставщиках, есть информация о заключенных контрактах, есть информация об исполнении - с нарушениями или без нарушений, что очень удобно", - отметила контрактный управляющий аппарата уполномоченного по правам человека в Москве Елена Рудич.

С ней согласна и контрактный управляющий московской школы №947 Олеся Демченкова, которая отмечает, что портал позволяет получать достоверную информацию о потенциальных контрагентах и таким образом минимизировать риски при закупках.

"Мы можем посмотреть, с кем контракт был заключен, если он расторгнут. Мы можем созвониться с тем заказчиком, который расторгал его, уточнить, почему расторжение произошло", - отметила она, подчеркнув полезность образовательных курсов по навыкам работы с порталом поставщиком для самих предпринимателей при участии в закупках.

Портал поставщиков создан для проведения закупок малого объема. На сегодняшний день на нем зарегистрированы поставщики из многих регионов России, более 90% из них являются представителями малого бизнеса. Помимо Москвы, заказы на площадке размещают государственные структуры из 33 регионов РФ.