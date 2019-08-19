Минсельхоз дополнительно направит 1,7 млрд рублей на развитие фермерства на Урале

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства РФ до 2024 года дополнительно направит 1,7 млрд рублей на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации в регионах Уральского федерального округа, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"До 2024 года на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации, а также обеспечение деятельности центров компетенций субъектам Уральского федерального округа будет дополнительно направлено 1,7 млрд рублей из федерального бюджета. Уже в 2019 году господдержка позволит создать более 93 новых малых и средних предприятий в УрФО", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что сумму дополнительных расходов федерального бюджета озвучила на совещании под председательством министра финансов РФ Антона Силуанова замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова. Совещание было посвящено реализации нацпроектов "Производительность труда и поддержка занятости", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт".

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.