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Французские традиции в русском Морбье

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Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
Небольшая сыроварня Fromage &Amour появилась в Подмосковье в 2018 году. Идея заняться производством пришла к PR-директору крупной строительной компании Николаю Собкину после очередного путешествия в Европу, из которого он по традиции возвращался с целым чемоданом сыра.
 
Тогда молодой человек подумал, почему бы не изготавливать качественный сыр по европейским технологиям и в России, и принялся изучать данный вопрос. Свой выбор он сделал в пользу швейцарских и французских традиций, в качестве главного технолога пригласил французского потомственного сыровара в третьем поколении – Филиппа Орельена.
 
В нашем фоторепортаже вы сможете увидеть, как сегодня небольшая сыроварня в Подмосковье изготавливает французские и швейцарские ремесленные сыры, рецептура которых насчитывает ни одно столетие. Компания производит полутвердые морбье и раклет, а также легкие серак и фромаж блан. 
 
Ежемесячно сыроварня производит около 2 тонн сыра. За год Николаю удалось запустить розничную реализацию в интернет-магазине, а также наладить небольшие поставки в частные магазины и небольшие рестораны, но предприниматель верит, что в скором времени его продукцию можно будет увидеть на полках некоторых сетевых супермаркетов.
Морбье, Раклет, Серак. Как начать малый бизнес с французского средневековья
Основатель сыроварни Fromage&Amour Николай Собкин рассказал ТАСС, как любовь к сырам, Франции и Швейцарии переросла в бизнес
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