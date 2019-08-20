Эксперты выяснили, что число желающих открыть свой бизнес сократилось в июле на 21%

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Количество желающих стать предпринимателями сократилось в июле 2019 года на 21% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют результаты исследования экономической активности малых и средних предприятий (МСП), проведенного Финансовым университетом при правительстве РФ.

Опрос проводился среди владельцев и совладельцев МСП в 78 городах России с населением более 250 тыс. человек.

"С ноября 2018 года снижается число тех, кто рассматривает для себя перспективу открытия собственного бизнеса. В июле число тех, кто готов стать предпринимателем, снизилось на 21% против июля прошлого года", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник.

Согласно результатам опроса, с мая также сокращается число представителей МСП, намеренных в ближайшие пару месяцев арендовать помещения. В июле оно упало на 8% в годовом выражении.

Кроме того, перестал расти спрос МСП на грузоперевозки, которые, как отмечают авторы исследования, представляют собой важный маркер бизнес-активности. Также с мая снижается спрос предпринимателей на содействие в экспорте и импорте товаров. В то же время высокой остается активность строительных предприятий, а сами строительные работы выросли в годовом выражении на 15%.

Активность бизнеса не равномерна по городам, где проводилось исследование. Наибольшее число предпринимателей, готовых арендовать помещения или открывать новый бизнес, зафиксировано в Якутске (37%), Севастополе (34%), Балашихе (32%), Химках и Красноярске (по 31%), меньше всего - в Кургане (16%), Волжском, Архангельске (по 17%), Нижнем Тагиле, Тамбове, Грозном и Йошкар-Оле (по 18%). Исследователи называют зафиксированный спад экономической активности МСП циклическим и ожидают, что динамика перейдет к росту уже осенью-зимой 2019-2020 года, как это уже происходило после кризиса 2014-2015 годов.