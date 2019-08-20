Четверть обращений бизнес-омбудсмену в Москве связаны с уголовным преследованием

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Четверть письменных обращений предпринимателей столицы, которые поступили с начала 2019 года в управление уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве, связаны с предполагаемым незаконным уголовным преследованием, сообщила во вторник московский бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева.

"По данным на 1 августа, поступило 310 письменных обращений <...> Из них 80 обращений связаны с уголовным преследованием, в том числе 75 - по статье 159 УК РФ ("Мошенничество")", - сказала она на первом заседании экспертного совета при бизнес-омбудсмене Москвы.

По словам Минеевой, в 21 случае из общего числа обращений удалось добиться полного восстановления прав бизнесменов, 53 обращения сейчас находятся в работе. При этом 10% заявок получили отказы - обратились не субъекты предпринимательской деятельности или имелся корпоративный конфликт. Бизнес-омбудсмен добавила, что устных обращений, по которым можно дать только рекомендации, "в десятки раз больше".

Во вторник в столице проходит первое заседание экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве. В состав совета вошли более 40 представителей органов исполнительной власти города, известные юристы и ветераны следственных органов.

Институт уполномоченного по правам предпринимателей в Москве существует с 2014 года. Бизнес-омбудсмен назначается на должность мэром по согласованию с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей и с учетом мнения предпринимательского сообщества сроком на пять лет.