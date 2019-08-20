Около 70 чиновников Дагестана пройдут обучение по повышению качества госуслуг для МСП

МАХАЧКАЛА, 20 августа. /ТАСС/. Представители органов власти Дагестана в 2019 году пройдут обучение по программе повышения качества государственных услуг для малого и среднего предпринимательства (МСП) по нацпроекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Агентства по предпринимательству и инвестициям республики.

"Для участия в обучении сформирована команда от Республики Дагестан в составе порядка 70 человек. В команду вошли представители органов исполнительной власти Дагестана, сотрудники муниципальных образований, а также сотрудники организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, сейчас одними из основных проблем, с которыми сталкиваются республиканские институты поддержки и развития МСП, являются "отсутствие в предпринимательской среде системности в подходе к использованию государственных финансовых инструментов", а также недостаточная активность работы банков-партнеров. "В части предоставления финансовой и гарантийной поддержки основным препятствием является сокращение кредитных организаций, осуществляющих кредитование МСП в регионе", - отметила представитель агентства.

По ее словам, средств господдержки, предусмотренных для предоставления льготного микрофинансирования субъектов МСП Дагестана, недостаточно для удовлетворения всех имеющихся заявок. "В Фонде микрофинансирования субъектов МСП Республики Дагестан зарегистрировано более 50 заявок субъектов МСП на предоставление финансовой поддержки на сумму около 110 млн рублей, при этом в 2019 году государственная финансовая поддержка составила менее 20% от требуемой суммы", - уточнила она.

Ранее сообщалось, что до конца 2019 года 400 региональных и муниципальных чиновников, а также представителей организаций инфраструктуры поддержки МСП из 45 регионов РФ пройдут очную программу обучения на базе Московского финансово-промышленного университета "Синергия", который победил в конкурсах Минэкономразвития РФ.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.