Объем торгов бумагами компаний МСП на Мосбирже за семь месяцев 2019 года вырос на 62%

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Объем торговли ценными бумагами компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) на Мосбирже за семь месяцев 2019 года вырос на 62%. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор по рынку инноваций и инвестиций Московской биржи Геннадий Марголит.

Он напомнил, что компании МСП получили возможность размещать ценные бумаги на платформе Московской биржи в рамках программы поддержки "Сектор роста" начиная с 2017 года. Эта программа направлена на помощь небольшим компаниям в получении доступа к рынку капитала.

Марголит отметил, что на данный момент в рамках программы на бирже зарегистрировано 22 выпуска облигаций 12 эмитентов МСП, а также акции трех эмитентов. Совокупный объем размещений МСП с конца 2018 года по июль 2019 года вырос более, чем в 10 раз - с 650 млн рублей до 7,4 млрд рублей, достигнув уже в этом году плановых показателей Нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на 2022 год.

По словам исполнительного директора торговой площадки, средний объем размещения эмитента МСП на бирже составляет около 200-300 млн рублей, минимальный объем выпуска - 50 млн рублей. На Мосбирже рассчитывают, что в ближайшие пять лет на площадке будет произведено около 100 размещений эмитентов МСП в рамках программы "Сектор роста".

С 2019 года в рамках реализации Национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в силу вступили механизмы стимулирования выхода МСП на фондовый рынок. Они включают в себя субсидирование 2/3 ключевой ставки по купону и 2% от выпуска облигаций, а также гарантии и поручительства на весь объем выпуска облигаций субъекта от Корпорации МСП. Помимо прочего, утверждена гарантийная поддержка институтов развития в части выхода предприятий на фондовый рынок, специальные биржевые тарифы для эмитентов из числа МСП, а также участие институтов в качестве "якорных" инвесторов в выпусках ценных бумаг малых и средних компаний.