Власти Республики Алтай планируют развивать МСП в сфере сельского хозяйства и туризма

ТАСС, 21 августа. Власти Республики Алтай планируют активно развивать малое и среднее предпринимательство в сфере сельского хозяйства и туризма. Об этом заявил в среду врио главы региона Олег Хорохордин на презентации инвестиционных проектов Республики Алтай, которая проходит с участием гендиректора - председателя правления АО Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (АО "Корпорация "МСП") Александра Бравермана.

"В Республике Алтай поддержка МСП особенно актуальна: здесь нет крупных промышленных предприятий, их создание не планируется. Мы позиционируем себя как экологически чистый регион, где нужно развивать зеленую экономику, - это, в первую очередь, сельское хозяйство с акцентом на глубокую переработку продукции и туризм. Именно в этих отраслях мы видим наибольший потенциал, который нужно эффективно использовать в интересах населения, именно здесь будут создаваться новые инвестиционные площадки, предприятия и рабочие места", - сказал Хорохордин, добавив, что предприниматели Республики Алтай имеют положительный опыт работы с Корпорацией МСП и ее структурами и в дальнейшем также рассчитывают на активное сотрудничество.

Дополнительный импульс развитию МСП, уверен Хорохордин, даст нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". "Мы крайне заинтересованы в использовании возможностей "Корпорации "МСП", "МСП Банка" по всем направлением развития и заявленным точкам роста. Нам интересны все виды поддержки - организационная, консультационная, финансовая, гарантийная", - сказал он.

В последние месяцы в республике с учетом экспертных оценок, мнений и предложений жителей велась работа по созданию Программы развития до 2024 года, которая называется "Сильный Алтай". "Главными точками роста определены сельское хозяйство и туризм: здесь мы поставили задачу перейти к глубокой переработке продукции и продаже ее под брендом "Горный Алтай" с высокой добавленной стоимостью. Для этого запланирован комплекс мер: возрождение сельхозкооперации, субсидирование закупа продукции сельхозтоваропроизводителей, продвижение экопродукции на все доступные рынки, создание откормочных площадок, молочных ферм, крупного комплекса по глубокой переработке сельхозпродукции и дикоросов", - пояснил Хорохордин.

Также в регионе, по его словам, сейчас формируется отдельная программа по развитию туризма. Она предусматривает создание всесезонных туристских рекреационных кластеров, развитие туристской инфраструктуры, круглогодичных санаторно-курортных комплексов. Еще один приоритет, про который упомянул Хорохордин, - лесопромышленный комплекс: планируется создание и развитие производства по глубокой переработке древесины.

О нацпроекте

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.