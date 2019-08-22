Дневник предпринимателя: шоколадная чехарда, две стороны одной медали и лучшие какао-бобы

Основатель шоколадной мануфактуры Fresh Сacao Андрей Хачатурян рассказал ТАСС, почему производить и продавать шоколад должны два разных человека, что такое bean-to-bar и, как найти Гэндальфа.

Хочешь бизнес – протестируй идею

Еще с детства я любил шоколад – черный с орешками. Но никогда не думал о нем, как о бизнесе. Такая мысль зародилась после того, как друзья на очередной день рождения подарили мне целый мешок какао-бобов. Я начал их есть с медом, потом обжаривать, потом перетирать, создавая таким образом уже натуральный ремесленный шоколад. Постепенно я на них подсел – съедаешь утром 10 какао-бобов и чувствуешь невероятный прилив энергии, которого хватает на целый день. Все это наложилось на тот жизненный период, когда я, развивая свою веб-студию, перестал получать удовольствие от процесса – все достижения были в виртуальной реальности, спустя 10 лет хотелось физического результата. Ремесленный шоколад стал выходом. Но прежде, чем бросаться в омут с головой, я начал с малого: сначала делал шоколад дома и давал попробовать знакомым, а уже после их положительных отзывов пошел учиться на курсы шоколатье. Поэтому любую бизнес-идею, даже если она очень нравится, лучше сначала протестировать и двигаться небольшими шагами. Сразу забраться наверх не получится. Это как игра в чехарду, где каждый последующий прыжок должен получиться.

Нет ниши – нет бизнеса

Любой продукт должен найти свою нишу. Если нет понимания, для кого делаешь свой продукт и куда его продвигать, можешь смело останавливаться на этом этапе – пока не найдешь ответ. К слову, есть полезный инструмент – портал Бизнес-навигатор МСП (онлайн-ресурс, разработанный Корпорацией МСП для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело – прим.). Через него можно протестировать свою идею в самых разных уголках, как Москвы, так и России. Можно абсолютно бесплатно просчитать рентабельность выбранного вида бизнеса и посмотреть, кто из конкурентов рядом, какой трафик людей, насколько выгодно открываться в этом месте. Самое главное – поймешь, насколько твоя идея отвечает современным реалиям. До этого момента будешь биться о скалы, а не плавать по волнам.

Изучая рынок шоколада, я достаточно просто проверил жизнеспособность своей задумки. Тогда на магазинных полках в основном лежала продукция промышленного производства, где темный шоколад всегда одинаковый – плоский, чуть кислый. Мой ремесленный шоколад выгодно отличался насыщенным вкусом и мягкостью, в том числе и из-за использования только свежих какао-бобов высочайшего качества. Фабрики же в основном используют индустриальные сорта какао, к примеру, сорт форастеро который заметно слабее пахнет и немного горчит, но зато отвечает большим объемам производства. Кроме того, в России не сильно была распространена такая тема, как bean-to-bar, что дословно переводится "от боба к плитке ". А вот на Западе этот тренд был популярен и пользуется большим спросом по сей день. Работая по этой технологии, производители не закупают готовое сырье, а создают шоколад с нуля. Для создания шоколада закупаются какао-бобы ароматических сортов с плантаций в разных уголках земли, нерафинированный тростниковый сахар и нерафинированное какао-масло – их этих трех ингредиентов и получается удивительный на вкус и очень ароматный шоколад. Предпринимателей, работающих по этой технологии в Москве, можно было пересчитать по пальцам одной руки, и мы поняли, что это наш шанс и наша идеальная ниша. Мы запустились, вложив несколько миллионов рублей.

Найти своего ментора

Если ниша новая, то без ментора никуда. Лично нам очень повезло найти такого Гэндальфа (мудрый волшебник, легендарный персонаж романа "Властелин Колец" Джона Р. Р. Толкина, который заводил знакомство с разными народами и помогал им советом – прим.). Для нас таким мудрым волшебником стал Виктор Кудрявцев, он помог избежать нам многих ошибок в начале становления производства. Этот человек много лет работал в шоколадном бизнесе и с высоты своего опыта раскрыл нам глаза прежде всего на технологию производства шоколада в малых объемах. За всю жизнь он трудился на минимум пяти фабриках, видел разные циклы производства, конвейеры, мельницы, темперирующие машины (предназначены для нагревания шоколада до определенных температур – прим.). То есть он знал все то, что потребовалось бы нам в ближайшие 10 лет. Он же научил нас разбираться в бобах, понимать генетику, ботанику и географию какао. К нему можно было прийти с любым вопросом. В процессе общения с ментором мы выросли из совсем маленького 40-метрового производства до 150-метрового цеха. Если на виду такого человека у вас нет, то старайтесь найти его через профессиональное сообщество, бизнес-объединения или обратиться за рекомендациями на тех же образовательных курсах, куда пошел перед стартом бизнеса.