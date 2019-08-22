МСП Банк в Дагестане планирует выдать бизнесу кредиты на 200 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 22 августа. /ТАСС/. Первый удаленный офис МСП Банка, открывшийся в Дагестане, до конца года планирует выдать субъектам малого и среднего предпринимательства республики кредиты на 200 млн рублей, сообщили в четверг в пресс-службе правительства республики.

В июле правительство Дагестана и Корпорация МСП подписали соглашение об открытии представительства МСП Банка в республике для упрощения доступа предпринимательского сообщества к кредитным ресурсам.

"Российский банк "МСП Банк" открыл удаленный офис в июле в Махачкале для содействия в реализации национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", что, в свою очередь, позволит реализовать в регионе инвестиционные проекты и, соответственно, создать новые рабочие места <…> В этом году отделением МСП Банка планируется <...> сумма выданных кредитов в 200 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам врио руководителя агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана Хаджи-Мурада Абашилова, в настоящее время предпринимателями республики подано восемь заявок на 245 млн рублей. "Меры поддержки могут быть предоставлены только тем, кто зарегистрирован в едином реестре субъектов МСП", - привели в пресс-службе слова Абашилова.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" начал реализовываться с 2019 года. Одними из главных его целевых показателей являются увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - с 5,8 млн человек до 25 млн человек к 2024 году.