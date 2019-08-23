Корпорация МСП выступила за обоюдную ответственность бизнеса и заказчиков при госзакупках

ЧЕЛЯБИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Ответственность за нарушения в госзакупках должна быть обоюдной как для участников торгов, так и для заказчиков. Такое мнение высказал в пятницу журналистам глава Корпорации поддержки малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП) Александр Браверман в ходе рабочей поездки в Челябинск.

"Ответственность должна быть зеркальной, это совершенно очевидно, потому что поставка некачественных товаров, работ, услуг, особенно комплектующих, влечет за собой некачественный финальный продукт. Поэтому малый и средний бизнес должен нести абсолютную ответственность за поставки", - сказал он, комментируя поручение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева проработать вопрос введения уголовной ответственности за срыв и затягивание госзакупок.

Глава Корпорации МСП отметил, что меры ответственности для бизнеса, как правило, прописываются в тендерной документации еще до заключения договора.

"[В части ответственности государственных заказчиков] здесь базовым моментом является поздняя оплата уже выполненного контракта. От этого страдают все: образуется кассовый разрыв, субъекту МСП приходится докредитовываться", - пояснил Браверман. Он отметил, что "сейчас [для госзаказчиков] будет введена повышенная административная ответственность, а не те символические штрафы, которые сегодня налагаются на руководителей этих компаний".

По мнению Бравермана, в целом "острота проблемы по закупкам для бизнеса <...> снята", остаются лишь отдельные нарушения, с которыми нужно бороться. Он обратил внимание, что если в 2015 году крупнейшие заказчики приобрели у МСП товары и услуги на 64,7 млрд рублей, то по итогам 2018 года сумма выросла до 3,27 трлн рублей. "Мы совершенно определенно двигаемся от простых товаров, работ и услуг к высокотехнологичной продукции. А то, что есть нарушения - бесспорно они есть, более того, они будут всегда - вопрос в масштабах этих нарушений и системности", - сказал Браверман.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил завершить работу по подготовке предложений о введении уголовной ответственности за умышленное затягивание и срыв торгов по госзакупкам до 5 сентября.