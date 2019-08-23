Индустриальный парк "Аврора" в Дагестане планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 23 августа. /ТАСС/. Индустриальный парк "Аврора" в Карабудахкентском районе Дагестана намечено ввести в эксплуатацию в марте следующего года, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе республиканского Агентства по предпринимательству и инвестициям.

"Завершение строительства индустриального парка "Аврора" планируется в конце 2019 года. Ввод в эксплуатацию - в конце марта 2020 года. Его создание предполагает обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям", - отметила собеседница агентства.

При этом она уточнила, что резидентами "Авроры" станут компании, реализующие проекты в сфере машиностроения, приборостроения, металлообработки, пищевой промышленности, изготовления мебели и производства стройматериалов.

Индустриальный парк "Аврора" строится с 2016 года у трассы, которая соединяет Махачкалу с Ростовом-на-Дону и Баку. Рядом находятся транспортные развязки, аэропорт и железная дорога. Ожидается, что в результате реализации проекта будет создано более 1,7 тыс. рабочих мест.