Корпорация МСП рассмотрит новые инструменты популяризации мер поддержки бизнеса

ОРЕНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Корпорация МСП считает недостаточной информированность бизнеса о предоставляемых мерах государственной поддержки и занимается поиском новых инструментов информирования, в том числе через социальные сети. Об этом сообщил в понедельник гендиректор корпорации Александр Браверман.

"Недостаточная информированность - наша основная проблема. По нашим мерам поддержки - мы стараемся популяризировать [их в бизнес-среде] максимально. Но знания среди предпринимательской среды не достигают 100%. Сейчас ищем менее традиционные и менее таргетированные методы - соцсети и другие инструменты, мы этим занимаемся", - сказал Браверман на прошедшей в Оренбургской области стратегической сессии, посвященной развитию малого и среднего бизнеса в регионе.

Представители Корпорации МСП в понедельник провели для предпринимателей области презентацию сервисов портала Бизнес-навигатора МСП, с помощью которого можно выбрать оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, закупках крупнейших заказчиков с государственным участием.

По данным корпорации, сейчас портал Бизнес-навигатора охватывает 177 городов с численностью жителей более 100 тыс. человек. Всего в период с сентября 2016 года по август 2019 года на портале зарегистрировались 12,69 тыс. предпринимателей Оренбургской области.