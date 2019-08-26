Корпорация МСП планирует поддержать шесть инвестпроектов в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Корпорация малого и среднего предпринимательства (МСП) намерена оказать кредитно-гарантийную поддержку шести инвестиционным проектам в Оренбургской области, которые совокупно оцениваются в 2,3 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе корпорации по итогам выездной стратегической сессии, посвященной развитию МСП в области.

"Корпорации МСП были представлены шесть инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Оренбургской области, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка. Общий объем инвестиций в проекты составляет более 2,3 млрд рублей. В ходе реализации проектов может быть создано 221 новое рабочее место", - сообщили в пресс-службе.

В числе проектов - финансирование текущей деятельности Оренбургской трикотажной фабрики, возведение жилых домов "СК "Ликос", строительство мельничного комплекса компанией "Вента-ойл", приобретение оборудования для тепличного комплекса "АТЭНА", пополнение оборотных средств для покупки зерновых культур и производства муки предприятием "БЭНО" и приобретение крупного рогатого скота компанией "Марьевка"

"Общий объем выданных предпринимателям региона гарантий и поручительств в рамках национальной гарантийной системы на сегодняшний день достиг 5,45 млрд рублей, что позволило оренбургским малым и средним компаниям привлечь 10,97 млрд рублей кредитных средств по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже рыночных", - отметил гендиректор корпорации Александр Браверман.

По его словам, за 2016-2019 год общий объем договоров крупнейших заказчиков с субъектами МСП в регионе составил 39,7 млрд рублей. Результатом взаимодействия между корпорацией, регионом и крупнейшими заказчиками является прирост в 2018 году (по сравнению с 2017 годом) объема закупок у субъектов МСП области на 5,3%, или на 650 млн рублей, добавил гендиректор корпорации.