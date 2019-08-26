Карелия предложила создать программу поддержки для малого и среднего бизнеса в Арктике

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 августа. /ТАСС/. Руководство Карелии предложило сформировать отдельную программу господдержки для представителей малого и среднего бизнеса на арктических территориях. Об этом в понедельник во время республиканского форума "Диалог бизнеса и власти" заявил глава региона Артур Парфенчиков.

"Республика Карелия обозначила очень важную задачу - отдельно предусмотреть меры поддержки для малого и среднего предпринимательства (МСП). Не только в целом для предпринимательской деятельности, но отдельную программу поддержки малого и среднего предпринимательства, потому что все-таки это особые условия, связанные с персоналом. Здесь требуется отдельный набор преференций", - сказал Парфенчиков журналистам.

Единая программа для арктических территорий России сейчас находится в процессе формирования. Глава Карелии выразил надежду, что вынесенные предложения включат в программу уже в ближайшее время. "Мы об этом говорили в наших арктических регионах - в Кеми, Беломорске и Лоухах. Одним из импульсов развития этих регионов должна стать эта составляющая", - отметил губернатор.

По его словам, Карелия стала одним из немногих регионов, где показатель появления новых предприятий МСП вырос. "За последний год у нас увеличилось количество регистрируемых предприятий малого и среднего бизнеса. Это отнюдь не та ситуация, которая характерна для всех регионов России. Мы видим, что люди хотят пробовать себя в бизнесе", - резюмировал Парфенчиков.

В настоящее время в Карелии фиксируется рост зарегистрированных предприятий малого и среднего бизнеса. По данным Минэкономразвития республики, за первые четыре месяца 2019 года в регионе открылось 352 предприятия, что в 1,8 раз превысило количество ликвидированных. В 2018 году количество зарегистрированных бизнес-предприятий выросло по сравнению с предыдущим годом на 1153 единицы.