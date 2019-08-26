Глава Минкавказа призвал участников "Машука" не бояться открывать свой бизнес

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 26 августа. /ТАСС/. Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев призвал молодежь регионов округа на форуме "Машук-2019" не бояться открывать свой бизнес.

"Нужно развивать малое и среднее предпринимательство (МСП) - это выход [в борьбе с безработицей и повышением собственных доходов в бюджеты регионов]. По линии Корпорации МСП сейчас выделено порядка 56 млрд рублей на Северо-Кавказский федеральный округ с 2019 по 2024 год - это большая сумма. Так что сейчас появляются реальные возможности для того, чтобы открывать свое дело, сферы самые разные. Кто хочет начать свое дело - надо начинать", - сказал он на встрече с участниками "Машука".

При этом министр отметил, что представительства Корпорации МСП в настоящее время открыты во всех регионах округа, и молодые люди могут получить в них необходимые консультации и поддержку.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года. За это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и других стран. В 2019 году впервые на форуме будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.