"Комбинезон с секретом". Как сделать бизнес, помогая молодым мамам

Хитрая застежка

Житель Москвы Иван Сергеев много лет проработал в банках и крупных компаниях, где занимался инвестициями и продажами. Он прошел все ступеньки карьерного роста и, в конечном итоге, занял должность директора по развитию в крупной компании электронной коммерции. В какой-то момент Сергеев понял, что "все рекорды побиты" и в 2015 году задумался о запуске собственного дела: уволился и начал целенаправленно подыскивать для себя интересные бизнес-ниши с возможностью быстрого роста и платежеспособными потребителями.

С будущим партнером по бизнесу – Александрой Кравченко-Бережной Сергеева в том же году познакомили общие друзья. Поначалу он скептично отнесся к идее производства детской одежды, но придуманная и запатентованная конструкция комбинезона, позволяющая поменять подгузник ребенку в считанные минуты, Сергеева заинтересовала.

"Дизайн комбинезонов Саша придумала в 2012 году, когда впервые стала мамой. Она пыталась найти для своей малышки удобный комбинезон, чтобы без лишних усилий поменять подгузник. В итоге, ничего не нашла и придумала сама конструкцию такого комбинезона. Она расположила застежку от горловины спереди до талии сзади, что позволяло расстегнуть его с обеих сторон и получить достаточно пространства для туалетной процедуры, при этом лишний раз не раздевая малыша. Оказалось, что такое ноу-хау экономит мамам просто колоссальное количество времени и сил, так как ребенок не успевает заплакать. И самое главное, такого не было ни у кого!", - отмечает Иван.

Несмотря на то, что Саша за несколько лет продала 4 тыс. изделий, сама продукция состояла всего из двух видов комбинезонов для малышей до 3-х лет и детских пижамок. Заниматься одной масштабированием бизнеса было сложно – тут требовался партнер, способный на профессиональном уровне продвигать продукт. Сергеев решился и первоначально вложил в проект порядка 1 млн рублей, взяв на себя все юридические, организационные и финансовые вопросы компании. Это позволило девушке полностью сосредоточиться на производственном процессе, занявшись расширением ассортимента, поиском фабрик, отслеживанием запуска и качества изделий, продвижением продукции в сетях.

Все по-взрослому

По мере развития компании партнеры нанимали все больше людей и постепенно передавали им различные зоны ответственности, но первой серьезной трансформацией бизнеса для ребят стало открытие собственного цеха по пошиву одежды в середине 2015 года.

"До 2015 года мы отшивали комбинезоны на сторонних предприятиях. Однако постоянно сталкивались с тем, что продукция либо не отвечала нашему техническому заказу, либо предприятия и вовсе закрывались, и мы в экстренном режиме были вынуждены искать новых подрядчиков. Из-за этого происходили простои в работе, что плохо сказывалось на бизнесе,” – объясняет Иван.

Терпение предпринимателей закончилось после того, как очередное производство сообщило о своем закрытии.

"Так, жизненные обстоятельства мотивировали нас на открытие собственного швейного цеха", - отмечает Сергеев.

Производство расположилось в районе ВДНХ, на работу сразу были приняты четыре швеи, а также заведующий производством и руководитель продаж. При этом, бизнесмены понимали, что вложенные деньги не успеют вернуться в виде выручки, а оборотных средств не хватает, чтобы продолжить работу компании. С самого начала основатели понимали, что для развития бизнеса будут необходимы внешние инвесторы и долгие поиски инвестиций оказались не напрасными.