"Комбинезон с секретом". Как сделать бизнес, помогая молодым мамам

Хитрая застежка
Житель Москвы Иван Сергеев много лет проработал в банках и крупных компаниях, где занимался инвестициями и продажами. Он прошел все ступеньки карьерного роста и, в конечном итоге, занял должность директора по развитию в крупной компании электронной коммерции. В какой-то момент Сергеев понял, что "все рекорды побиты" и в 2015 году задумался о запуске собственного дела: уволился и начал целенаправленно подыскивать для себя интересные бизнес-ниши с возможностью быстрого роста и платежеспособными потребителями.
С будущим партнером по бизнесу – Александрой Кравченко-Бережной Сергеева в том же году познакомили общие друзья. Поначалу он скептично отнесся к идее производства детской одежды, но придуманная и запатентованная конструкция комбинезона, позволяющая поменять подгузник ребенку в считанные минуты, Сергеева заинтересовала.
"Дизайн комбинезонов Саша придумала в 2012 году, когда впервые стала мамой. Она пыталась найти для своей малышки удобный комбинезон, чтобы без лишних усилий поменять подгузник. В итоге, ничего не нашла и придумала сама конструкцию такого комбинезона. Она расположила застежку от горловины спереди до талии сзади, что позволяло расстегнуть его с обеих сторон и получить достаточно пространства для туалетной процедуры, при этом лишний раз не раздевая малыша. Оказалось, что такое ноу-хау экономит мамам просто колоссальное количество времени и сил, так как ребенок не успевает заплакать. И самое главное, такого не было ни у кого!", - отмечает Иван.
Несмотря на то, что Саша за несколько лет продала 4 тыс. изделий, сама продукция состояла всего из двух видов комбинезонов для малышей до 3-х лет и детских пижамок. Заниматься одной масштабированием бизнеса было сложно – тут требовался партнер, способный на профессиональном уровне продвигать продукт. Сергеев решился и первоначально вложил в проект порядка 1 млн рублей, взяв на себя все юридические, организационные и финансовые вопросы компании. Это позволило девушке полностью сосредоточиться на производственном процессе, занявшись расширением ассортимента, поиском фабрик, отслеживанием запуска и качества изделий, продвижением продукции в сетях.
Все по-взрослому
По мере развития компании партнеры нанимали все больше людей и постепенно передавали им различные зоны ответственности, но первой серьезной трансформацией бизнеса для ребят стало открытие собственного цеха по пошиву одежды в середине 2015 года.
"До 2015 года мы отшивали комбинезоны на сторонних предприятиях. Однако постоянно сталкивались с тем, что продукция либо не отвечала нашему техническому заказу, либо предприятия и вовсе закрывались, и мы в экстренном режиме были вынуждены искать новых подрядчиков. Из-за этого происходили простои в работе, что плохо сказывалось на бизнесе,” – объясняет Иван.
Терпение предпринимателей закончилось после того, как очередное производство сообщило о своем закрытии.
"Так, жизненные обстоятельства мотивировали нас на открытие собственного швейного цеха", - отмечает Сергеев.
Производство расположилось в районе ВДНХ, на работу сразу были приняты четыре швеи, а также заведующий производством и руководитель продаж. При этом, бизнесмены понимали, что вложенные деньги не успеют вернуться в виде выручки, а оборотных средств не хватает, чтобы продолжить работу компании. С самого начала основатели понимали, что для развития бизнеса будут необходимы внешние инвесторы и долгие поиски инвестиций оказались не напрасными.
"Нам нужно было поддерживать бесперебойную работу цеха, на тот момент финансовые обстоятельства могли нас подвести. Мы нашли заинтересованного инвестора, переговоры затянусь на несколько месяцев – мы делали упор на уникальности наших комбинезонов и дальнейших продажах. В итоге, по нам приняли положительное решение и вложили порядка $1 млн в масштабирование проекта, получив долю в бизнесе, - вспоминает Иван.
Предприниматель отмечает, что изначально установил с инвесторами доверительные и прозрачные отношения, где был четкий бизнес-план и стратегия по наращиванию производственных мощностей. После привлечения инвестиций ребята смогли увеличить свой годовой оборот в 24 раза – с 3 млн рублей в 2016 году до 73 млн рублей в 2018 году.
Бамбинезоны есть? А если найду?
Синергия с инвесторами также положительно сказалась и на ассортиментной линейке: появились комбинезоны для детей дошкольного и школьного возраста с удобным отстегивающимся клапаном на молнии, зимние и осенние комбинезоны, а также женская коллекция.
"Для себя мы сразу решили, что будем работать только с натуральными тканями и с высококачественным полиэстером. Сейчас мы используем футер (натуральный плотный хлопковый материал – прим. ТАСС), для зимних вещей - качественный флис (синтетическое трикотажное полотно из полиэстера для изготовления теплой одежды – прим. ТАСС). У нас высокие стандарты качества, потому что нам не безразлично, в чем будут ходить дети наших клиентов. Ну, и конечно – наши дети тоже ходят в этом", - заявляет Сергеев, делая акцент на производстве безопасной одежды для здоровья детей.
Сергеев добавляет, что сами клиенты оценили предпринимательский подход и название их компании стало для многих мам нарицательным.
"Про нас стали говорить "бамбинезоны, которые стильные и с застежкой на попе", - улыбается Иван. – Нам это очень приятно. Ну, и конечно, клиентам нравится, что мы делаем продукцию в России, а не в азиатских странах".
Экспансия бамбинезонов
С ростом производственных объемов предприниматели стали развивать продажи через различные точки сбыта: настроили и масштабировали работу интернет-магазина для розничных продаж, а также сформировали команду, которая начала работать с оптовыми заказчиками - региональными сетями и такими крупными интернет-магазинами, как OZON и WildBerries. Видя такой спрос, ребята задумались о собственной франшизе.
"Мы пригласили на работу директора по франчайзингу и стали развивать собственную франшизу и, как мне кажется, весьма успешно, - объясняет Сергеев. – Сейчас по России открыто около десяти магазинов, к концу августа добавится еще три точки. В основном, это города-миллионники. Все магазины оформляются под нашим брендом, мы разрабатываем для наших франчайзи дизайн-проект, помогаем найти подходящую торговую точку, даем рекомендации".
По словам предпринимателя, в поиске арендных помещений, как один из инструментов, компания использует "Бизнес-навигатор МСП" (онлайн-ресурс, разработанный Корпорацией МСП для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело – прим.).
"Платформа разработана для тех, кто в начале предпринимательского пути или собирается открыть свое дело. Она помогает решить такие базовые вопросы, как бизнес-план, аренда, вся необходимая информация о налогах и льготах. Но нам этот инструмент также оказался полезен – мы можем просмотреть наиболее удачные районы для развития бизнеса в сфере розничной торговли в регионах и, в соответствии с рекомендациями информационной системы, подыскать подходящую площадь для магазина", - отмечает Иван.
Стоимость франшизы составляет 600 тыс. рублей, при этом компания отказалась от роялти и паушальных взносов. По словам Ивана, на полную самоокупаемость франчайзи выходят через полтора года с открытия магазина. В среднем, чистая прибыль магазина составляет порядка 15% от общего оборота.
На Америку
По итогам прошлого года объем производства вырос до 90 тыс. единиц. Удобные комбинезоны систематически отправлялись не только в большинство регионов России, но и страны СНГ. Тогда предприниматели решили снова вернуться к пошиву одежды на сторонних предприятиях и сконцентрировать силы на воплощении своей новой мечты – выход на американский рынок.
"Мы всегда предполагали, что бамбинизоны отлично впишутся в культуру и стиль жизни американцев, которые очень ценят комфорт и удобство, - делится Иван. – Но мы не совсем понимали, каким должен быть первый шаг по выходу на рынок Штатов. К счастью, нам повезло. Мы узнали, что власти через Российский экспортный центр помогают малому бизнесу принимать участие в различных международных выставках, чтобы оценить спрос на свою продукцию за рубежом. Так в начале августа свою продукцию мы представили в Нью-Йорке на выставке деткой моды Children’s Club и поняли, что спрос на нас огромен", - улыбается Иван.
По словам Ивана, специально для американского рынка стали вести отдельные соц. сети, разрабатывать альтернативный сайт, вводить специальный каталог товаров. Кроме того, ребята параллельно запустили получение патента на продукцию в США.
Но про российский рынок предприниматели ни в коем случае не забывают. В сентябре впервые представят коллекцию для взрослых.
"Мы хотим стать настоящей семейной историей. Сейчас модно всей семьей выходить на прогулку или устраивать пикник, одеваясь в едином стиле. Думаю, бамбинезонам есть, чем удивить и порадовать", - заключает Сергеев.
Беседовала Мария Савельева