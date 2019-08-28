Титов предложил усовершенствовать систему налогообложения малого бизнеса

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает усовершенствовать налоговые режимы для малого и среднего бизнеса, предусмотрев для каждой категории предприятий свой оптимальный режим. Об этом сообщила в среду пресс-служба бизнес-омбудсмена.

"Бизнес сейчас, как известно, квалифицируется по разным линейкам параметров. Одна линейка - индивидуальный предприниматель или организация. Вторая связана с годовым оборотом - микро-, малый или средний бизнес. Между этими линейками возможны пересечения. Возможно применение разных форм налогообложения, включая их сочетание. А нужно, чтобы каждой категории предпринимательства соответствовал один конкретный режим налогообложения, чтобы не было путаницы и пересечений", - говорится в сообщении.

В частности, по словам Титова, патентную систему налогообложения (ПСН) предлагается модифицировать, установив определенные налоговые вычеты. "Для всех юридических лиц - упрощенная система налогообложения, но модифицированная, с правом устанавливать льготы на уровне муниципалитетов и с измененными ставками", - привели его слова в пресс-службе.

Сейчас параметры ПСН частично определяются на региональном уровне, а параметры единого налога на вмененный доход (ЕНВД) - на уровне муниципалитетов. Последний налоговый режим власти намерены ликвидировать с 2021 года. Титов выступает за его пролонгацию до 2024 года с одновременным введением для ЕНВД верхнего предела по годовому обороту.

Определение параметров ПСН омбудсмен предлагает передать муниципалитетам и за ними же оставить право определять льготы по упрощенной системе налогообложения. Распределение поступающих налогов также предлагается изменить в пользу муниципалитетов.