Нижегородские власти выделят 96 млн рублей субсидий на поддержку МСП в муниципалитетах

ТАСС, 28 августа. Власти Нижегородской области выделят субсидии муниципалитетам на поддержку малого и среднего бизнеса в дополнение к мероприятиям нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщил в среду глава региона Глеб Никитин на встрече с предпринимателями в Дзержинске.

"Что касается новых инициатив, у нас принято решение профинансировать из регионального бюджета дополнительные мероприятия по поддержке малого и среднего бизнеса в муниципалитетах. Мы будем выделять муниципалитетам субсидии, чтобы они на своем уровне обеспечивали развитие этого сегмента", - отметил Никитин.

Как пояснили журналистам в пресс-службе правительства Нижегородской области, в 2019 году выделено 96 млн рублей в виде субсидий на районные программы поддержки бизнеса. Эта мера станет дополнением к мероприятиям нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

По данным Минпрома Нижегородской области, субсидии будут предоставлять по итогам конкурсного отбора, который объявят в сентябре 2019 года. Муниципалитеты смогут претендовать на средства в размере от 300 тыс. до 30 млн рублей. По предварительной оценке, этой мерой поддержки смогут воспользоваться более 300 предпринимателей, что позволит создать около 500 новых рабочих мест в сфере МСП в регионе.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.