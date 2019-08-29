Корпорация МСП планирует поддержать три инвестпроекта в Калмыкии на 1 млрд рублей

ЭЛИСТА, 28 августа. /ТАСС/. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) планирует оказать кредитно-гарантийную поддержку трем инвестиционным проектам в Калмыкии, вложения в которые оцениваются более чем в 1 млрд рублей. Об этом сообщил глава корпорации Александр Браверман на выездной стратегической сессии в республике.

"Во время встреч с предпринимателями были рассмотрены инвестиционные проекты (общей суммой более 1 млрд рублей), которым может быть оказана поддержка корпорации. Уверен, в дальнейшем количество таких проектов будет только расти", - сказал он.

В числе проектов - строительство сети из семи автомобильных газонаполнительных компрессорных станций компанией "Проектор", приобретение специального технического оборудования для дистанционного мониторинга ситуации на объектах охраны компанией "Артур". Также поддержку планируется оказать фирме "Геоинформцентр", которая намерена приобрести автотранспорт для организации геодинамических наблюдений при разработке месторождений углеводородного сырья и составить проекты разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых.

"Общий объем инвестиций в проекты может составить более 1 млрд рублей. Проекты предусматривают создание 125 новых рабочих мест", - уточнили в пресс-службе Корпорации МСП.

По словам Бравермана, корпорация совместно с руководством Калмыкии продолжает работу по развитию малого и среднего предпринимательства в регионе, создает благоприятные условия для открытия и развития бизнес-инициатив. "Общий объем выданных предпринимателям региона гарантий и поручительств в рамках национальной гарантийной системы на сегодняшний день достиг 50,7 млн рублей, что позволило малым и средним компаниям привлечь 285,7 млн рублей кредитных средств для реализации проектов в приоритетных отраслях экономики", - уточнил он.

Браверман добавил, что с 2016 года общий объем договоров крупнейших заказчиков с субъектами малого и среднего бизнеса из Калмыкии составил 1,59 млрд рублей.