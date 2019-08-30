ФНС: новый налоговый режим для малого бизнеса не приведет к повышению отчислений

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Новый налоговый режим, на который с 2021 года предполагается перевести индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, не приведет к повышению отчислений в пользу государства. Об этом газете "Коммерсантъ" сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

Предполагается, что переход на другой режим произойдет после прекращения действия в 2021 году режима ЕНВД - единого налога на вмененный доход.

"Для большинства малых предпринимателей переход на другой налоговый режим не повысит налоговую нагрузку, а в некоторых случаях может и снизить ее", - цитирует издание главу ФНС.

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что режим ЕНВД продлевать не следует, но нужно подготовить все необходимые разъяснения, как закрывать соответствующий режим, как открывать новые предприятия, с тем чтобы бизнес, который работает в этом формате, не имел дискомфорта и не испытывал каких-либо неожиданностей при отмене режима, добавляет "Коммерсантъ".

Глава бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин также заявил, что продление режима "неоправданно" - набор мер, анонсированный правительством для переходного периода с 2021 года, бизнес устраивает.

ЕНВД - второй по популярности спецрежим уплаты налогов после упрощенной системы налогообложения, им сейчас пользуются 200 тыс. юридических лиц и до 1,8 млн индивидуальных предпринимателей.

Особенность ЕНВД заключается в том, что налог взимается с предполагаемого, а не с фактического дохода. Это означает, что реальные объемы денежных поступлений на сумму платежа в бюджет никак не влияют. При этом налог применяется только к отдельным видам деятельности, а не к организации в целом. Плательщики ЕНВД освобождены от ряда платежей: налога на прибыль (для юридических лиц), НДФЛ (для индивидуальных предпринимателей), НДС (кроме операций по импорту) и налога на имущество (за исключением имущества, которое оценивается по кадастровой стоимости).