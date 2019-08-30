Силуанов: микроторговые компании будут охвачены расширенным льготным кредитованием

КАЛИНИНГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Микроторговые компании будут включены в список организаций, которым расширят льготное кредитование. Об этом сообщил в пятницу первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в Калининграде на совещании по вопросу реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".

"Принято решение о расширении направления такого льготного кредитования. Мы договорились, что войдет в этот список и микроторговля, большое количество малых предпринимателей в этой части", - сказал он.

Как заявил Силуанов в начале совещания, задача этого года - увеличить в 8-10 раз объем кредитов по льготной ставке по сравнению с прошлым годом.

Национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" начал реализовываться с 2019 года. Одними из главных его целевых показателей являются увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - на 5,8 млн человек, до 25 млн человек к 2024 году.