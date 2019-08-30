Калининград занял первое место в России по участию жителей в малом бизнесе

КАЛИНИНГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Численность жителей Калининградской области, вовлеченных в малый бизнес в Калининградской области достигла 24%. Область заняла первое место в РФ по этому показателю. Об этом в пятницу на расширенном заседании рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Малое и среднее предпринимательство" в Калининграде заявил губернатор области Антон Алиханов.

"Наш регион занимает первое место в России по вовлеченности населения в малый бизнес. При этом доля работников малых и микропредприятий, в общей численности рабочей силы, составляет у нас составляет почти 25%. Мы занимаем третье место по стране, после Москвы и Санкт-Петербурга, по количеству малых предприятий в пересчете на численность населения", - сказал Алиханов.

Компенсация для работодателей

Власти компенсируют работодателям расходы на привлечение в регион высококвалифицированных специалистов.

"Мы компенсируем компаниям затраты на переезд высококвалифицированных специалистов из других регионов, сумма компенсации может достигать 520 тыс. рублей на одного специалиста", - сказал Алиханов .

Кроме того, по его словам, специалисты приезжающие в регион, могут рассчитывать на льготную ипотеку сроком до 20 лет.

Калининградский губернатор предложил рассмотреть возможность закрепить на федеральном уровне аналогичную программу для научных, инженерных кадров с гарантированной зарплатой для научных сотрудников на срок до 5 лет, возможностью доступа к научно-исследовательскому оборудованию, реализации проектов в составе интернациональной команды. Эта мера, по его мнению, откроет возможности для свободной кооперации ученых, в том числе зарубежных и будет востребована бизнесом.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" начал реализовываться с 2019 года. Одними из главных его целевых показателей являются увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - на 5,8 млн человек до 25 млн человек к 2024 году.