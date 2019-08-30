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Браверман предложил не лишать льгот исключенных из реестра МСП за несдачу документов

Кроме тог, глава Корпорации МСП подчеркнул, что обновлять реестр необходимо ежеквартально

КАЛИНИНГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Малые и средние предприятия (МСП), исключенные из соответствующего реестра ФНС по причине непредоставления отчетности, не следует сразу лишать всех причитающихся льгот. С таким предложением выступил в пятницу глава Корпорации МСП Александр Браверман на расширенном заседании, посвященному нацпроекту МСП.

"[Чтобы те МСП, кто не сдал отчетность,] они из сектора малого и среднего предпринимательства не вышли", - обратился Браверман к первому вице-премьеру - министру финансов Антону Силуанову с просьбой дать соответствующее поручение.

Глава Корпорации МСП подчеркнул, что все малые и средние предприятия должны сохранять за собой возможность пользования льготами "немедленно после уточнения или сдачи отчетности". Для этого обновлять реестр МСП необходимо не раз в год в августе, как это происходит сейчас, а ежеквартально, сказал Браверман. Ранее такое предложение поддержал Силуанов.

Нахождение в реестре МСП позволяет предприятиям претендовать на государственные льготы и преференции, предусмотренные для малого и среднего бизнеса.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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