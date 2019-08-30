Калининградский губернатор предложил снова снизить ставку по кредитам для МСП до 6,5%

КАЛИНИНГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил вернуть ставку по кредитам для малого и среднего бизнеса к 6,5%. С таким предложением он выступил в пятницу на расширенном заседании рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Малое и среднее предпринимательство" в Калининграде.

"На наш взгляд есть риск того, что мы не выполним в этом году объем кредитования [бизнеса], не покажем те цифры, которые были установлены. И есть несколько предложений на этот счет. Все-таки снизить ставку с 8,5%, вернуться к той программе, которая была несколько лет назад по кредитованию - 6,5%. Возможно расширить эту программу за счет рефинансирования старых кредитов. Это дебатируемое предложение, но, тем не менее, оно высказывалось многими по итогам наших заседаний", - сказал он.

История программы

Программа льготного кредитования субъектов, запущенная в конце 2015 года, разрабатывалась Корпорацией МСП, Минэкономразвития РФ и Банком России. Реализуется она непосредственно ЦБ РФ и Корпорацией МСП.

Изначально программа создавалась как специнструмент ЦБ для смягчения последствий экономического кризиса для небольших российских компаний и была рассчитана на реальный сектор - строительство, высокотехнологичный сектор, сферу переработки отходов и другие.

В 2018 году в рамках этой программы субъекты МСП могли получить кредиты по льготной ставке 6,5%.

Кредиты со ставкой 8,5% пришли на смену предыдущей программе в 2019 году. По программе этого года малому и среднему бизнесу ежегодно планируется выдавать 1 трлн рублей льготных кредитов. В ней участвуют 69 банков. Предприниматели могут получить льготные кредиты в уполномоченных банках по ставке не более 8,5% на инвестиционные цели - до 1 млрд рублей на срок до 10 лет и на оборотные цели - до 100 млн рублей на срок до трех лет, нижняя граница суммы займов составляет 3 млн рублей.