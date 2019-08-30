Силуанов предложил не штрафовать предпринимателей за первые нарушения

КАЛИНИНГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил контрольно-надзорным органам не штрафовать предпринимателей за первые нарушения. Соответствующие поправки в законодательство будут сформированы, сообщил он в Калининграде на совещании по вопросу реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".

"Необходимо использовать еще принцип предупреждения. Первый раз нашел контрольный орган нарушения, в случае если оно устранено - можно ограничиться предупреждением и не взимать штрафы. Это касается всех проверяющих органов. Давайте такое предложение в части изменения законодательства сформулируем", - отметил он.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" начал реализовываться с 2019 года. Одними из главных его целевых показателей являются увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - на 5,8 млн человек до 25 млн человек к 2024 году.