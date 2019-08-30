Ульяновские власти предложили внедрить звание "Заслуженный предприниматель России"

ТАСС, 30 августа. Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин предложил внедрить в России звание "Заслуженный предприниматель". С такой инициативой он выступил в пятницу во время выступления на расширенном заседании рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Малое и среднее предпринимательство" в Калининграде.

"[Необходимо] рассмотреть возможность внедрения звания "Заслуженный предприниматель". На сегодняшний день в пяти регионах такое звание существует, на уровне РФ такого звания нет", - сказал он.

По мнению Смекалина, это позволит оценить значение предпринимателя в развитии страны.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент РФ Владимир Путин в майском указе. Его структура включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.