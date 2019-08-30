Участники "Технологических дней" Тюменского нефтегазового форума представят 93 проекта

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Организаторы X Тюменского нефтегазового форума, который пройдет с 17 по 19 сентября, подготовили специальное мероприятие для представителей малого и среднего бизнеса - "Технологические дни". Разработчики могли отправить свои проекты экспертному совету компаний-заказчиков, отобранные заявки и проекты их авторам разрешили презентовать на форуме, сообщили журналистам в оргкомитете форума.

"Для участия было подано 292 заявки, 93 проекта прошли этап отбора, их разработчики смогут рассказать о них во время специальной программы "Технологических дней", - рассказали в оргкомитете.

Тюменский нефтегазовый форум - главный отраслевой форум России, ежегодное деловое мероприятие международного уровня, собирающее более 2 тыс. экспертов, представителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеров компаний-лидеров рынка.