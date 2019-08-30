Механизм поддержки МСП в Приангарье скорректируют с учетом мнения бизнеса

ТУЛУН /Иркутская область/, 30 августа. /ТАСС/. Проект постановления правительства Иркутской области о поддержке пострадавших при паводках предпринимателях скорректируют с учетом мнения представителей малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил журналистам в пятницу вице-премьер Виталий Мутко.

"Мы договорились - встретимся с предпринимателями в воскресенье, еще раз поговорим, пригласили мы представителей Министерства экономического развития России, уполномоченного по правам бизнеса. С предпринимателями обсудим: как они видят [необходимые им механизмы поддержки], какие меры, и что нужно сделать для того, чтобы экономический потенциал они сохранили и продолжали работать - вот задачи. Поговорим с ними, и проект постановления правительства Иркутской области есть, уже с учетом разговора его скорректируем и оперативно начнем реализовывать", - сказал он.

Мутко добавил, что необходимые решения о выделении средств на поддержку предпринимателей, которые понесли убытки при паводках, приняты. "И федеральное правительство выделило 500 млн, и правительство Иркутской области 250 млн - всего 750 млн рублей на компенсации потерь предпринимателей, но механизм до конца еще не разработан, хотя первые платежи уже прошли", - отметил вице-премьер, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, было подтоплено почти 17,4 тыс. домов, из них 1,3 тыс. снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.