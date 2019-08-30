Бизнес получит систему с искусственным интеллектом для поиска лучшей поддержки

КАЛИНИНГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Система с искусственным интеллектом для помощи предпринимателям в выборе мер и институтов поддержки будет запущена на базе ВЭБ.РФ. Об этом сообщил в пятницу ТАСС гендиректор корпорации Александр Браверман.

"Все меры консолидированной поддержки, которые есть на базе ВЭБ РФ, будут сделаны в едином формате. Система искусственного интеллекта построит маршрут - в зависимости от отрасли, региона, специфики и размера бизнеса - и будет автоматически выдавать предпринимателям наилучшее решение", - сказал он.

По словам Бравермана, система будет работать в режиме сервисно-информационной поддержки, то есть предпринимателям не придется самостоятельно подбирать меры поддержки и институты, через которые они хотят за ней обратиться.

"Система по фазам начнет работать. До конца этого года будет запущена первая фаза", - пояснил собеседник агентства.

Также Браверман добавил, что сегодня основным драйвером, который призван упростить процесс открытия нового бизнеса, останется информационная система "Бизнес-навигатор МСП", запущенная 9 сентября 2016 года. На этом портале любой желающий может зарегистрироваться и протестировать востребованность бизнеса, а также срок его окупаемости. Система позволяет в несколько шагов проанализировать необходимые для запуска нового бизнеса условия в привязке к конкретному городу и даже району, узнать информацию о конкурентах по виду деятельности, объему спроса.

ВЭБ.РФ - государственная корпорация развития. В партнерстве с коммерческими банками и инвесторами участвует в реализации национальных проектов, в том числе в сфере высокотехнологичной промышленности, несырьевого экспорта, модернизации инфраструктуры и городских агломераций. Инструментами поддержки проектов являются, в частности, организационное и финансовое участие ВЭБ.РФ, хеджирование рисков, предоставление государственной гарантии, расчет достаточности капитала. ВЭБ.РФ осуществляет координацию деятельности нескольких институтов развития - Российского экспортного центра, ДОМ.РФ, Корпорации МСП.