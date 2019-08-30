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Алиханов: меры поддержки МСП можно распространить на самозанятых

По словам губернатора Калининградской области, регионы заинтересованы в том, чтобы с 1 января 2020 года иметь возможность присоединения к режиму введения налога на персональный доход

КАЛИНИНГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Меры поддержки, принятые для малого и среднего бизнеса (МСП) можно распространить на граждан, отнесенных к категории самозанятых. Такое мнение высказал в пятницу на расширенном заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Малое и среднее предпринимательство" в Калининграде губернатор области Антон Алиханов.

"На наш взгляд, требуется законодательно закрепить понятие самозанятых <...> Для того, чтобы более активно люди шли в этот режим, на наш взгляд, было бы правильно распространить систему мер поддержки субъектов МСП на категорию самозанятых", - сказал Алиханов.

Он также добавил, что регионы заинтересованы в том, чтобы с 1 января 2020 года иметь возможность присоединения к режиму введения налога на персональный доход, который регулирует налогообложение самозанятых. "Мы бы хотели, чтобы, как минимум с 1 января, у нас была возможность, по желанию регионов, присоединяться к этому режиму. Мы для себя такое решение уже приняли и хотели бы иметь такую юридическую возможность", - сказал он.

Алиханов также отметил, что регионы считают целесообразным смягчить требования налогового кодекса, чтобы в случае нарушения самозанятые не сразу подвергались штрафам, а могли обойтись предупреждением.

Теги
РоссияАлиханов, Антон АндреевичКалининградская область
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