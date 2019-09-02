"Опора России" предложила брать опыт Москвы для перехода на патентное налогообложение

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Бизнес-объединение "Опора России" предлагает тиражировать в регионы опыт Москвы по развитию патентной системы налогообложения в связи с предстоящей в 2021 году отменой единого налога на вмененный доход (ЕНВД), охватывающего около 2 млн предпринимателей. Об этом сообщил в понедельник ТАСС глава организации Александр Калинин.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Минфин не рассматривает возможность продления ЕНВД после 2020 года из-за примеров его использования бизнесом для уклонения от налогов.

"Нужно изучать опыт Москвы и тиражировать его, готовиться к переходу на патент. Мы сейчас офисам "Опоры России" в каждом регионе дали задание изучить, какой вид патентной системы налогообложения есть на территориях. Если там обнаружатся неоправданные ограничения, то будем выходить на региональные законодательные собрания с просьбой расширить возможность работы по этой системе налогообложения", - сказал Калинин.

По его словам, сейчас по режиму ЕНВД работают около 2 млн бизнесменов, в том числе 1,8 млн индивидуальных предпринимателей. "Индивидуальные предприниматели спокойно могут перейти на патент, если у них оборот до 60 млн рублей в год. Сейчас нужно работать над тем, чтобы законодательство о патентной системе было достаточно широким и однообразным для каждого региона. В Москве нет ЕНВД, но зато динамично развивается патентная система налогообложения", - заметил собеседник агентства.

По данным пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, поступления в бюджет столицы от патентной системы налогообложения увеличились в первом полугодии 2019 года на 10,6% (2,7 млрд рублей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самой востребованной отраслью является розничная торговля, ее прирост составил 14%.

Как ранее отмечал руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Денис Тихонов, патент освобождает от уплаты НДС, НДФЛ, налога на имущество и торгового сбора, не требует вести бухучет и сдавать налоговую отчетность, что существенно упрощает ведение бизнеса. Данные за первое полугодие, говорил он, подтверждают это: с января по июль в Москве было приобретено 72,8 тыс. патентов, что на 22% превышает показатель аналогичного периода 2018 года.

Налог на профессиональный доход

Глава "Опоры России" также выступил за то, чтобы с 1 января 2020 года на все регионы был распространен налог на профессиональный доход.

Ранее Силуанов говорил, что регионы РФ с 2020 года могут получить право вводить специальный налоговый режим для самозанятых. Этот режим начал действовать с 1 января 2019 года на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Граждане России, осуществляющие профессиональную деятельность без привлечения наемных работников, могут получить статус налогоплательщика и отчислять от 4% до 6% от суммы своего дохода через мобильное приложение "Мой налог".

"Уже более 170 тыс. самозанятых в четырех регионах перешли на этот режим. Если человек видит, что у него оборот до 200 тыс. рублей в месяц, нет наемных сотрудников, он трудится в сфере, к примеру, услуг, то можно вместо ЕНВД использовать налог на профессиональный доход. Поэтому мы за то, чтобы с 1 января будущего года на всю страну был распространен режим. Будем обращаться к депутатам Госдумы с просьбой поддержать эту инициативу", - отметил Калинин.

Руководитель "Опоры России" отметил, что бизнес-объединение также выступает за увеличение порогов дохода для работающих по упрощенной системе налогообложения - со 150 млн до 200 млн рублей в год.

Отчисления муниципалитетам

Калинин сообщил, что в связи с переходом на другую систему налогообложения после 2021 года муниципальные бюджеты лишатся порядка 100 млрд рублей в год, которые сейчас получают за счет ЕНВД. "Мы давно задаем вопрос: а что муниципалитеты получат взамен? Мы считаем, должно быть федеральное решение по изменению межбюджетных отношений в пользу муниципалитетов. В частности, половину [налогов] по упрощенной системе налогообложения на федеральном уровне отдать муниципалитетам", - заявил глава "Опоры России". Он добавил, что соответствующее предложение было направлено в Министерство финансов РФ и Силуанову.

Особенность ЕНВД заключается в том, что налог взимается с предполагаемого, а не с фактического дохода. Это означает, что реальные объемы денежных поступлений на сумму платежа в бюджет никак не влияют. При этом ЕНВД применяется только к отдельным видам деятельности, а не к организации в целом. Плательщики ЕНВД освобождены от ряда платежей: налога на прибыль (для юридических лиц), НДФЛ (для индивидуальных предпринимателей), НДС (кроме операций по импорту) и налога на имущество (за исключением имущества, которое оценивается по кадастровой стоимости).